Парад дождевиков и «бодрящие» +15: как петербуржцы штурмуют Эрмитаж в самый холодный день недели

В Петербурге сегодня настоящий погодный «сюрприз». Пока столбики термометров ползут вниз, очереди у Эрмитажа только растут.
Горожане и туристы, вооружившись зонтами, штурмуют главный музей города, сообщает 78.ru.
Очереди под зонтиками
На Дворцовой площади сегодня непривычно пестро от дождевиков. Несмотря на пронизывающий ветер и дождь, сотни людей готовы часами стоять на улице.
Кадры с места событий напоминают заставку к фильму о «настоящем Петербурге»: серое небо, лужи и бесконечная вереница зонтов.
Кажется, никакие +15 градусов не могут отбить желание увидеть шедевры Да Винчи или залы Зимнего дворца.
Почему так холодно?
Синоптики подтверждают: этот вторник официально стал самым холодным днем недели. Виноват во всем северный циклон. Он плотно накрыл город облаками и перекрыл доступ солнечному теплу.
В самом Петербурге температура замерла на отметке +15…+17 градусов, а в области местами еще холоднее — до +13.
К этому добавился неприятный северо-восточный ветер со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление тоже падает, так что многие сегодня могут чувствовать сонливость и слабость.
Почему именно сегодня такой наплыв?
У огромных очередей есть логичное объяснение, помимо любви к прекрасному.
- Понедельник — выходной. Вчера Эрмитаж был закрыт, поэтому все, кто не попал в музей в начале недели, пришли сегодня.
- Прятки от дождя. Когда на улице ливень, поход в музей — лучший способ провести время с пользой и в тепле.
- Туристический пик. Сейчас в городе много гостей, и для многих Эрмитаж — обязательный пункт программы, который нельзя отменить даже из-за штормового предупреждения.
Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге закончатся ливни самого холодного дня недели.