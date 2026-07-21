Городовой / Новости Петербурга / Парад дождевиков и «бодрящие» +15: как петербуржцы штурмуют Эрмитаж в самый холодный день недели
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург — город моей души, но я ни за что туда не перееду: три причины Новости Петербурга
Как варить пельмени, чтобы они не превращались в кашу — 3 правила от шефа Полезное
Минус 50 заправок и бензин в контейнерах: как Ленобласть борется за каждый литр Новости Петербурга
Сосиски в рассоле - еще "цветочки": странные продукты, которые нравятся немцам - россиянам понять такое будет трудно Полезное
Хлеб, салют и триколор: как Петербург отметит День ВМФ Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Парад дождевиков и «бодрящие» +15: как петербуржцы штурмуют Эрмитаж в самый холодный день недели

Опубликовано: 21 июля 2026 16:38
 Проверено редакцией
Парад дождевиков и «бодрящие» +15: как петербуржцы штурмуют Эрмитаж в самый холодный день недели
Парад дождевиков и «бодрящие» +15: как петербуржцы штурмуют Эрмитаж в самый холодный день недели
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Толпа людей пытается попасть в музей.

В Петербурге сегодня настоящий погодный «сюрприз». Пока столбики термометров ползут вниз, очереди у Эрмитажа только растут.

Горожане и туристы, вооружившись зонтами, штурмуют главный музей города, сообщает 78.ru.

Очереди под зонтиками

На Дворцовой площади сегодня непривычно пестро от дождевиков. Несмотря на пронизывающий ветер и дождь, сотни людей готовы часами стоять на улице.

Кадры с места событий напоминают заставку к фильму о «настоящем Петербурге»: серое небо, лужи и бесконечная вереница зонтов.

Кажется, никакие +15 градусов не могут отбить желание увидеть шедевры Да Винчи или залы Зимнего дворца.

Почему так холодно?

Синоптики подтверждают: этот вторник официально стал самым холодным днем недели. Виноват во всем северный циклон. Он плотно накрыл город облаками и перекрыл доступ солнечному теплу.

В самом Петербурге температура замерла на отметке +15…+17 градусов, а в области местами еще холоднее — до +13.

К этому добавился неприятный северо-восточный ветер со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление тоже падает, так что многие сегодня могут чувствовать сонливость и слабость.

Почему именно сегодня такой наплыв?

У огромных очередей есть логичное объяснение, помимо любви к прекрасному.

  1. Понедельник — выходной. Вчера Эрмитаж был закрыт, поэтому все, кто не попал в музей в начале недели, пришли сегодня.
  2. Прятки от дождя. Когда на улице ливень, поход в музей — лучший способ провести время с пользой и в тепле.
  3. Туристический пик. Сейчас в городе много гостей, и для многих Эрмитаж — обязательный пункт программы, который нельзя отменить даже из-за штормового предупреждения.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге закончатся ливни самого холодного дня недели.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью