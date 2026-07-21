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Минус 50 заправок и бензин в контейнерах: как Ленобласть борется за каждый литр

Опубликовано: 21 июля 2026 17:17
 Проверено редакцией
Минус 50 заправок и бензин в контейнерах: как Ленобласть борется за каждый литр
Минус 50 заправок и бензин в контейнерах: как Ленобласть борется за каждый литр
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Дрозденко отметил, что ситуация еще напряженная.

Губернатор Александр Дрозденко открыто признал — ситуация с бензином еще напряженная. И, судя по всему, быстрого «чуда» ждать не стоит.

Почему закрываются заправки?

В области работают около 360 заправочных станций. Но на данный момент 50 из них фактически закрыты. Проблема ударила в первую очередь по частникам.

Маленькие АЗС не выдерживают условий рынка и дефицита.

Сейчас на плаву держатся в основном крупные сетевые компании («Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл»).

У них есть свои заводы и запасы, поэтому они продолжают торговать, хотя и там иногда вводят ограничения — например, отпускают не больше определенного количества литров в одни руки.

Самые трудные районы

Хуже всего дела обстоят в «медвежьих углах» области — в Лодейнопольском и Подпорожском районах. Там заправок и так было немного, а после закрытия частников ехать за бензином стало просто некуда.

Чтобы люди не остались с пустыми баками, власти решили ставить там контейнерные АЗС, рассказал Александр Дрозденко в эфире «ЛенТВ24».

Это мобильные станции, которые могут работать в «полевых» условиях.

Также правительство региона просит крупные компании «взять шефство» над такими удаленными территориями.

Что делает Москва?

Пока регион борется с текущими проблемами, в Госдуме приняли важный закон. Главная цель — навести порядок в ценах и объемах.

Вот что изменится:

  • Топливный демпфер: Государство будет доплачивать нефтяникам, чтобы им было выгодно продавать бензин внутри страны, а не гнать его за границу.
  • Налоги: Поменяются правила расчета акцизов. Это должно сбить резкие скачки цен.
  • Приоритеты: Сначала топливо получают экстренные службы (скорые, пожарные), сельхозтехника для уборки урожая и нужды военных. Остальное — на свободный рынок.

Когда всё наладится?

Прогнозы осторожные. Губернатор говорит, что ситуация «не ухудшается», и это уже неплохая новость. Некоторые компании потихоньку начали увеличивать лимиты отпуска бензина.

Однако нужно понимать: пока идет ремонт на поврежденных НПЗ и сохраняется сложная логистика, топливо может оставаться дефицитным товаром.

Власти обещают делать всё, чтобы «засухи» на заправках не случилось, но советуют жителям относиться к временным лимитам с пониманием.

Ранее «Городовой» рассказывал, чтозаправки Петербурга возвращают привычный сервис и повышают лимиты.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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