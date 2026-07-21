Сначала в бак, потом в кассу: заправки Петербурга возвращают привычный сервис и повышают лимиты

Топливный кризис в Петербурге и области отступает.

Еще недавно водители в Петербурге и Ленобласти с тревогой смотрели на пустые табло АЗС или стояли в очередях. Сейчас ситуация наконец-то пошла на лад.

На многих заправках, включая «Лукойл» и Teboil, начали снимать жесткие ограничения.

Что изменилось? Во-первых, выросли лимиты на продажу топлива в одни руки, пишет "Деловой Петербург".

Во-вторых, возвращается привычная система: сначала заправился, потом заплатил (постоплата снова в деле).

Канистры для дачников

Дачники и владельцы частных домов столкнулись с проблемой: бензин в канистры просто не наливали. Для тех, кому нужно заправить газонокосилку или бензопилу, это стало настоящим квестом.

На прошлой неделе запрет сняли. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подтвердил: крупные поставщики разрешили отпуск топлива в тару. Ситуация стабилизируется и находится под контролем властей.

Где еще сложно, а где уже свободно?

Несмотря на позитив, расслабляться рано. Труднее всего сейчас найти АИ-95 — с ним ситуация самая напряженная. С «дизелем» проблем почти нет, его хватает всем.

Особое внимание уделяют федеральным трассам: М-11, «Кола», «Сортавала» и «Скандинавия». Власти стараются сделать так, чтобы запасы бензина там были максимальными.

Это логично: на трассе пустой бак — это уже не просто неудобство, а серьезная проблема.

Не только у нас

Хорошие новости приходят не только из Петербурга. Очереди на АЗС заметно сократились еще в 13 регионах страны — от Калининграда до Дальнего Востока.

Похоже, что пик дефицита действительно остался позади.

Важный нюанс: Чтобы не допустить повторения ситуации, правительство РФ периодически вводит запрет на экспорт бензина.

Это помогает оставлять больше топлива внутри страны, чтобы нам с вами было чем заправиться по дороге на работу или на дачу.

Ранее «Городовой» рассказывал, как сэкономить бензин.