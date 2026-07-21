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Хлеб, салют и триколор: как Петербург отметит День ВМФ

Опубликовано: 21 июля 2026 15:34
 Проверено редакцией
Хлеб, салют и триколор: как Петербург отметит День ВМФ
Хлеб, салют и триколор: как Петербург отметит День ВМФ
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Мероприятия начнутся с самого утра. 

В это воскресенье, 26 июля, Петербург по традиции превратится в морскую столицу. Город отметит День Военно-морского флота.

Программа насыщенная: от грозных кораблей на Неве до рок-фестиваля в парке. Рассказываем, как провести этот день и ничего не пропустить.

Огни на колоннах и концерты на любой вкус

На Ростральных колоннах дважды за день зажгут факелы: с 11:00 до 14:00 и поздно вечером. Праздничные мероприятия начнутся с утра и продолжатся весь день .

В 17:00 в БКЗ «Октябрьский» начнется большой праздничный концерт. Но музыкой наполнится не только зал.

До 28 июля в городских парках можно будет послушать живые выступления военных оркестров — это всегда создает особую атмосферу.

Куда сводить детей

Если шумные толпы не для вас, загляните в музеи и библиотеки.

  • В Музее Хлеба 25 и 26 июля пройдут «Бумажные флотилии» — это игровые экскурсии, которые точно понравятся детям.
  • В Адмиралтействе и парке «Россия — моя история» работает выставка «Аллея Российской славы».
  • В библиотеках до конца месяца рассказывают о великих мореплавателях.

Ночной город в триколоре

В ночь на 27 июля Петербург станет еще красивее. Троицкий и Дворцовый мосты, а также мост Бетанкура включат особую подсветку. Они окрасятся в цвета российского флага.

Это идеальное время для ночной прогулки и эффектных фотографий.

Безопасность прежде всего

Городские власти предупреждают: на входах к местам празднований будут стоять металлодетекторы. Полиция и Росгвардия будут следить за порядком через системы видеонаблюдения.

Отнеситесь к проверкам с пониманием — это ради общей безопасности.

Финальный аккорд: салют

Завершится День ВМФ громко и ярко. В 22:30 небо над Петербургом и Кронштадтом раскрасит праздничный салют.

Лучшие точки для обзора в центре — Дворцовая набережная и стрелка Васильевского острова. В Кронштадте залпы дадут на набережной.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Кронштадт отмечает 330-летие флота.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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