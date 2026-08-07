Российские деревни, окруженные со всех сторон водой - находятся вдали от цивилизации: как тут живут люди

На территории России есть труднодоступные населенные пункты, которые привлекают многих туристов историей, спокойной атмосферой. Любителям таких мест стоит обязательно побывать на острове Кижи.