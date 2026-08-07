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Полезное Туризм
Куда поехать осенью 2026 года - виза не понадобится: названы самые популярные варианты Куда поехать осенью 2026 года - виза не понадобится: названы самые популярные варианты
Изготовление визы часто доставляет много проблем, поэтому все больше россиян предпочитают путешествовать по тем странам, где она не нужна. Какие варианты подойдут для осеннего отдыха?
07 авг 2026 16:01
Полезное Туризм Узбекистан
Как живут замужние женщины в Узбекистане - россиянки к такому точно не привыкли: основные правила Как живут замужние женщины в Узбекистане - россиянки к такому точно не привыкли: основные правила
Узбекистан пользуется популярностью у туристов, ведь в этой стране достаточно интересных достопримечательностей. Когда путешественники начинают интересоваться местными обычаями, правилами жизни, то узнают много необычного. Особенно это касается замужних женщин.
06 авг 2026 23:06
Полезное Туризм Путешествия на поезде
Как сделать путешествие на поезде комфортным - про стресс можно будет забыть: лайфхаки Как сделать путешествие на поезде комфортным - про стресс можно будет забыть: лайфхаки
Из-за большого количества людей поездки на поездке не всегда получается назвать комфортными. Но есть правила, которые позволят приблизиться к удобству и спокойствию. 
06 авг 2026 20:23
Полезное Туризм Турция
Какие привычки жителей Турции кажутся странными - россияне к такому не привыкли: встречаются на каждом шагу Какие привычки жителей Турции кажутся странными - россияне к такому не привыкли: встречаются на каждом шагу
Турки сильно отличаются от россиян, ведь их некоторые привычки могут показаться особенно странными. С ними можно встретиться в любых турецких городах.
05 авг 2026 23:16
Полезное Туризм Путешествия на самолете
Почему стюардесса держит руки за спиной при встрече пассажиров - есть причина: авиакомпания роли не играет Почему стюардесса держит руки за спиной при встрече пассажиров - есть причина: авиакомпания роли не играет
При посадке на любой самолет можно заметить стюардесс, которые встречают пассажиров. Они всегда улыбаются, при этом почему-то держат руки за спиной. На этот счет возникает сразу много мыслей.
05 авг 2026 20:23
Полезное Туризм Россия
Место в России с самыми высокими зарплатами - здесь красную рыбу считают отходом: особенности жизни местных Место в России с самыми высокими зарплатами - здесь красную рыбу считают отходом: особенности жизни местных
На территории России есть место, в котором зарплаты выше московских. Считается, что в среднем тут получают примерно 260,7 тысячи рублей. Но не стоит торопиться паковать чемоданы.
05 авг 2026 16:01
Полезное Туризм Россия
Российские деревни, окруженные со всех сторон водой - находятся вдали от цивилизации: как тут живут люди Российские деревни, окруженные со всех сторон водой - находятся вдали от цивилизации: как тут живут люди
На территории России есть труднодоступные населенные пункты, которые привлекают многих туристов историей, спокойной атмосферой. Любителям таких мест стоит обязательно побывать на острове Кижи.
04 авг 2026 23:16
Полезное Туризм Россия Путешествия на поезде
Поездка в бизнес-классе "Сапсана" - первые впечатления о поезде: стоит ли своих денег Поездка в бизнес-классе "Сапсана" - первые впечатления о поезде: стоит ли своих денег
Для тех, кто не готов лишний раз летать из Санкт-Петербурга в Москву, есть отличный способ передвижения - поезд “Сапсан”. В нем представлены как обычные, так и места бизнес-класса.
04 авг 2026 20:23
Полезное Туризм
Как съездить в Минск без лишних трат - названы основные лайфхаки: кошелек точно не опустеет Как съездить в Минск без лишних трат - названы основные лайфхаки: кошелек точно не опустеет
Туристы все чаще выбирают для отдыха Беларусь. Особенно пользуется спросом Минск. Здесь путешественник с любым бюджетом сможет нормально отдохнуть, если знать некоторые тонкости.
04 авг 2026 16:01
Полезное Туризм Россия
Только зря занимают место в чемодане: какие вещи не стоит брать для отдыха на море - список Только зря занимают место в чемодане: какие вещи не стоит брать для отдыха на море - список
Перед отдыхом на море важно с большой ответственностью подойти к сбору чемодана. Обычно туристы берут с собой столько вещей, что багаж приходится тащить изо всех сил.
03 авг 2026 23:16
Полезное Туризм Турция
"Жемчужина" Турции: стоит ли посещать Каппадокию ради полета на воздушных шарах - актуальная информация "Жемчужина" Турции: стоит ли посещать Каппадокию ради полета на воздушных шарах - актуальная информация
Туристы едут в Турцию не только ради Стамбула, но и Каппадокии. Этот город является мечтой для многих, ведь именно тут можно увидеть на рассвете большое количество воздушных шаров. Те, кто не боится высоты, решаются и на полет.
03 авг 2026 20:23
Полезное Туризм Путешествия на поезде
Как ездить в поезде без соседей - лайфхак для путешественников: работает на все 100% Как ездить в поезде без соседей - лайфхак для путешественников: работает на все 100%
Путешествие на поезде и так является испытанием для многих людей, но если в купе или в плацкарте оказывается много соседей, то поездка превращается в сущий кошмар. Есть способ этого избежать.
03 авг 2026 16:01
Полезное Туризм
Россиянин пошел на свидание с американкой - позже вызвал такси и сбежал: виноваты культурные различия Россиянин пошел на свидание с американкой - позже вызвал такси и сбежал: виноваты культурные различия
Культурные различия между странами иногда настолько ощутимы, что жители двух государств вряд ли смогут нормально общаться, дружить или строить отношения.
02 авг 2026 23:16
Новости Петербурга Туризм Россия
Рисковать не стоит: какие продукты нельзя есть на пляже Черного моря - не только горячую кукурузу Рисковать не стоит: какие продукты нельзя есть на пляже Черного моря - не только горячую кукурузу
Во время отдыха на море сложно представить пляжи без торговцев едой и напитками. Они уже давно стали неотъемлемой частью черноморского побережья. Но покупать продукцию на пляжах - сомнительная затея.
02 авг 2026 20:23
Полезное Туризм Россия Калининград
Не видели Калининград с воды - многое потеряли: какие прогулки позволят узнать город получше Не видели Калининград с воды - многое потеряли: какие прогулки позволят узнать город получше
Большинство путешественников изучают Калининград пешком, но это не является правильным. Город может показать себя во всей красе только с воды.
02 авг 2026 16:01
Полезное Туризм Россия
Населенный пункт, который находится на краю света - здесь самые высокие пенсии в РФ: как тут живут люди Населенный пункт, который находится на краю света - здесь самые высокие пенсии в РФ: как тут живут люди
Где самые высокие пенсии в России? Хочется назвать Москву или Санкт-Петербург, но такое место находится на краю земли, где водятся белые медведи. Добраться до населенного пункта будет очень сложно.
01 авг 2026 23:16
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