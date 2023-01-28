Приготовить проще простого.
Мало кто об этом знает.
Им даже приходится идти на жертвы.
Для нас — мусор, а для них настоящее чудо-средство.
В Стране восходящего солнца живут изобретательные люди.
Для такой особенности есть веская причина.
Незаменимый продукт на европейской кухне.
Так делают до сих пор.
Даже название вызывает у них неприятие.
Европейская хозяйка пришла бы в ужас от такого поведения.
У этого места есть точный адрес.
Местных жителей ничего не смущает.
Причина вас сильно удивит.
Опыт Греции оказался заразителен.
Хорошего отношения от сотрудниц авиакомпаний ждать не придется.
Основания для отказа весомые.
Местных не впечатлила нормальная еда.
Вы о таком точно не задумывались.
Стоит прислушаться к этому совету.
Курорты страны скоро опустеют.