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Приморские Сейшелы: пляжи с бирюзовой водой и белым песком - рай в 3 часах от Владивостока

Опубликовано: 13 августа 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Приморские Сейшелы: пляжи с бирюзовой водой и белым песком - рай в 3 часах от Владивостока
фото legion-media
Где найти тропическую красоту без дальних перелётов

Мечтаете о лазурном море, белом песке и причудливых скалах, но не готовы к долгому и дорогому путешествию? В Приморье есть места, которые по красоте не уступают знаменитым Сейшелам.

Всего в нескольких часах езды от Владивостока прячутся бухты с прозрачной водой и пейзажами, от которых захватывает дух.

Чем «приморские Сейшелы» похожи на настоящие

И на Сейшелах, и в Приморье туристов манят прозрачная вода, необычные скалы и ощущение уединённости. Разница лишь в расстоянии: чтобы попасть на острова в Индийском океане, придётся потратить много времени и денег, а приморские бухты доступны даже для короткой поездки на выходные.

При этом природа здесь не менее впечатляющая: гранитные валуны, песчаные пляжи и места, где почти не чувствуется присутствие человека.

Куда поехать: самые живописные бухты Приморья

  • Бухта Ежовая — дикая природа и скала Самурай: место для тех, кто ценит первозданные пейзажи и не боится сложного маршрута.
  • Триозёрье — пляж с белым песком и бирюзовой водой: рядом три пресных озера, есть базы отдыха и места для кемпинга.
  • Бухта Спокойная и Долина Атлантов — необычные каменные фигуры и тихие воды: здесь можно увидеть скалы, напоминающие драконов, троллей и древние статуи.
  • Бухта Окуневая — комфорт и рыбалка: подойдёт тем, кто хочет отдыхать с удобствами, не теряя связи с природой.
  • Бухта Тачингоуза — одно из самых красивых и малолюдных мест: сюда едут за тишиной и эффектными видами.

Вывод

Приморье умеет удивлять: его бухты дарят ощущение тропического отдыха без необходимости пересекать океан. Купальный сезон длится с середины июля до середины сентября, а август — идеальное время для поездки: море прогревается, а погода радует. Такой маршрут станет отличной альтернативой далёким курортам и подарит яркие впечатления.

Личный опыт автора

Однажды выбрала Триозёрье вместо далёкого острова — и не пожалела. Просыпаться под шум волн и гулять по белому песку оказалось ничуть не хуже. С тех пор считаю Приморье настоящей находкой для любителей красивых пейзажей.

Ранее «Городовой» рассказывал о новом курорте в России, который пока не обрел популярность.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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