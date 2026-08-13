ПРИВЕЗТИ или ПРИВЕСТИ? Какую букву выбрать? Простое объяснение

Слова «привезти» и «привести» звучат почти одинаково, а путаница между ними встречается сплошь и рядом.
На деле всё просто: разница кроется в способе перемещения, передает источник.
В чём разница: коротко и по делу
Ключевой ориентир — транспорт. Если предмет или человек добирается куда‑то на машине, поезде, автобусе или даже на велосипеде, используют слово «привезти».
Если же речь о пешем передвижении либо о том, что кого‑то ведут рядом (за руку, на поводке), правильно говорить «привести». Правило легко запомнить, если мысленно подставить к ситуации слово «машина»: подходит — значит, «привезти», не подходит — «привести».
Практические подсказки: как быстро выбрать нужный вариант
- Если в истории есть транспорт (авто, поезд, самокат) — выбирайте «привезти»: «привезли посылку на такси», «привезут продукты из магазина».
- Если кто‑то идёт сам или его ведут — берите «привести»: «приведут ребёнка из сада», «приведи собаку на прогулку».
- Когда сомневаетесь, задайте вопрос: «Можно ли сюда подставить „на машине“?» Если да — это «привезти».
Вывод
Правило про транспорт работает почти без исключений и выручает в большинстве бытовых ситуаций. Достаточно один раз уловить логику — и дальше выбор будет получаться автоматически. Такой простой приём экономит время и избавляет от неловких ошибок в переписке.
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