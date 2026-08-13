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ПРИВЕЗТИ или ПРИВЕСТИ? Какую букву выбрать? Простое объяснение

Опубликовано: 13 августа 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
ПРИВЕЗТИ или ПРИВЕСТИ? Какую букву выбрать? Простое объяснение
фото legion-media
Как не запутаться в похожих словах

Слова «привезти» и «привести» звучат почти одинаково, а путаница между ними встречается сплошь и рядом.

На деле всё просто: разница кроется в способе перемещения, передает источник.

В чём разница: коротко и по делу

Ключевой ориентир — транспорт. Если предмет или человек добирается куда‑то на машине, поезде, автобусе или даже на велосипеде, используют слово «привезти».

Если же речь о пешем передвижении либо о том, что кого‑то ведут рядом (за руку, на поводке), правильно говорить «привести». Правило легко запомнить, если мысленно подставить к ситуации слово «машина»: подходит — значит, «привезти», не подходит — «привести».

Практические подсказки: как быстро выбрать нужный вариант

  • Если в истории есть транспорт (авто, поезд, самокат) — выбирайте «привезти»: «привезли посылку на такси», «привезут продукты из магазина».
  • Если кто‑то идёт сам или его ведут — берите «привести»: «приведут ребёнка из сада», «приведи собаку на прогулку».
  • Когда сомневаетесь, задайте вопрос: «Можно ли сюда подставить „на машине“?» Если да — это «привезти».

Вывод

Правило про транспорт работает почти без исключений и выручает в большинстве бытовых ситуаций. Достаточно один раз уловить логику — и дальше выбор будет получаться автоматически. Такой простой приём экономит время и избавляет от неловких ошибок в переписке.

Ранее «Городовой» рассказывал, правила вежливости в поезде, о которых многие забывают.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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