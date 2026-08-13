Раскидала шкурки по огороду — и навсегда забыла о слизнях и улитках: ни одного моллюска на участке

После дождливого лета и последовавшей за ним жары на многих участках массово расплодились слизни и моллюски. Они повреждают листья, поедают завязи и плоды, оставляя после себя липкие следы. Химические препараты эффективны, но опасны при наличии детей или домашних животных. Механические барьеры — песок, перец, острые предметы — часто неудобны и могут загрязнять почву. Более безопасное и простое решение — цитрусовые ловушки, пишет ИА MagadanMedia.
Как работают ловушки
Моллюски активно реагируют на сладкие и ферментированные запахи. Шкурки апельсина или грейпфрута в форме полусфер создают влажное укрытие, куда слизни заползают на ночь. Сладкая вода с мёдом или сахаром привлекает их ещё сильнее, а форма ловушки не даёт им быстро выбраться.
Как сделать и использовать
Пошаговые действия:
- Фрукт аккуратно разрезают пополам, удаляют мякоть, а из кожуры формируют две «шапочки» или мисочки.
- В каждую наливают немного сладкой воды (можно с добавлением мёда или сахара).
- Ловушки расставляют вечером по периметру грядок, особенно в местах скопления моллюсков.
- Утром остаётся только собрать заползших слизней и обновить приманку.
При регулярном применении численность вредителей заметно снижается.
Личный опыт автора
В прошлом году слизни буквально съели мою клубнику — ни один химикат не помогал. Подруга посоветовала половинки апельсинов с сахарной водой. Я расставила их по грядкам, а утром ловушки были полны улиток. Повторяла несколько дней подряд, и слизней стало в разы меньше. Теперь этот метод — основной для меня, особенно в дождливое лето.
Вывод
Цитрусовые ловушки — простой и экологичный способ борьбы со слизнями и улитками. Они безопасны для почвы, детей и животных, а при регулярном применении эффективно снижают численность вредителей. Бюджетное решение, которое при этом легко сделать из подручных материалов.
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