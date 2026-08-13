Гель-лак теперь не в тренде: современные модницы делают маникюр по-другому - выглядит стильно и держится дольше

Долгие сеансы под УФ-лампой, ломкие ногти после снятия и сколы уже через неделю – уже не в тренде. Современная индустрия красоты предлагает альтернативу. Покрытие твердеет без света, выдерживает месяц и не боится домашних дел. Речь идет о DIP-технологии, которая завоевывает популярность.
Секрет кроется в химической реакции между пудрой и активатором. В результате образуется прочный слой, который не трескается и не тускнеет.
Как проходит процедура
Мастер тщательно обрабатывает кутикулу и придает форму ногтям. Обезжиривает пластину для лучшего сцепления. Наносит базу, затем окунает палец в цветную пудру. Повторяет слои 2-3 раза для насыщенного тона. После этого использует активатор, запускающий застывание. В конце шлифует поверхность и покрывает финишем. Весь процесс занимает около часа.
Преимущества перед гель-лаком:
- Отсутствие лампы – экономия времени и безопасность кожи.
- Повышенная прочность – защита от сколов и трещин.
- Долговечность цвета – пигмент в составе пудры.
- Текстура получается жесткой, что идеально для тонких и ослабленных ногтей.
Осторожность и нюансы
Отказ от УФ-лампы не делает состав гипоаллергенным. В базе и активаторе присутствуют акрилаты, способные вызвать раздражение. При первых признаках жжения немедленно прервите сеанс. Запрещено снимать покрытие самостоятельно – доверьте это мастеру со специальным средством. Если кожа чувствительна, просите минимальный слой базы и строго контролируйте время воздействия активатора.
Что запомнить
DIP-маникюр – спасение для активных женщин, ценящих время и стойкость. Он сохраняет эстетику до 4 недель и укрепляет ногтевую пластину.
Личный опыт
Автор "Городового" Алина Владимирова перепробовала много покрытий, но DIP удивил. Сделала маникюр перед отпуском – он пережил и море, и песок.
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