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Гель-лак теперь не в тренде: современные модницы делают маникюр по-другому - выглядит стильно и держится дольше

Опубликовано: 13 августа 2026 03:45
 Проверено редакцией
Гель-лак теперь не в тренде: современные модницы делают маникюр по-другому - выглядит стильно и держится дольше
Гель-лак теперь не в тренде: современные модницы делают маникюр по-другому - выглядит стильно и держится дольше
Городовой ру
Какой маникюр сейчас на пике популярности

Долгие сеансы под УФ-лампой, ломкие ногти после снятия и сколы уже через неделю – уже не в тренде. Современная индустрия красоты предлагает альтернативу. Покрытие твердеет без света, выдерживает месяц и не боится домашних дел. Речь идет о DIP-технологии, которая завоевывает популярность.

Секрет кроется в химической реакции между пудрой и активатором. В результате образуется прочный слой, который не трескается и не тускнеет.

Как проходит процедура

Мастер тщательно обрабатывает кутикулу и придает форму ногтям. Обезжиривает пластину для лучшего сцепления. Наносит базу, затем окунает палец в цветную пудру. Повторяет слои 2-3 раза для насыщенного тона. После этого использует активатор, запускающий застывание. В конце шлифует поверхность и покрывает финишем. Весь процесс занимает около часа.

Преимущества перед гель-лаком:

  1. Отсутствие лампы – экономия времени и безопасность кожи.
  2. Повышенная прочность – защита от сколов и трещин.
  3. Долговечность цвета – пигмент в составе пудры.
  4. Текстура получается жесткой, что идеально для тонких и ослабленных ногтей.

Осторожность и нюансы

Отказ от УФ-лампы не делает состав гипоаллергенным. В базе и активаторе присутствуют акрилаты, способные вызвать раздражение. При первых признаках жжения немедленно прервите сеанс. Запрещено снимать покрытие самостоятельно – доверьте это мастеру со специальным средством. Если кожа чувствительна, просите минимальный слой базы и строго контролируйте время воздействия активатора.

Что запомнить

DIP-маникюр – спасение для активных женщин, ценящих время и стойкость. Он сохраняет эстетику до 4 недель и укрепляет ногтевую пластину.

Личный опыт

Автор "Городового" Алина Владимирова перепробовала много покрытий, но DIP удивил. Сделала маникюр перед отпуском – он пережил и море, и песок.

Ранее мы рассказывали, какое упранение поможет убрать "пузико".

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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