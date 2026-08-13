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Из кабачков, перцев и томатов готовлю "Анкл Бенс" - не лечо, а вкусовая "бомба": захочется есть целыми банками

Опубликовано: 13 августа 2026 02:06
 Проверено редакцией
Из кабачков, перцев и томатов готовлю "Анкл Бенс" - не лечо, а вкусовая "бомба": захочется есть целыми банками
Из кабачков, перцев и томатов готовлю "Анкл Бенс" - не лечо, а вкусовая "бомба": захочется есть целыми банками
Городовой ру
Как приготовить лечо из кабачков, перцев и помидоров

Те, кто жил в СССР, хорошо знакомы с лечо “Анкл Бенс”. Эта закуска пользуется большой популярностью и сейчас. Портал “Городовой” предлагает обратить внимание на простой рецепт.

Ингредиенты:

  • кабачок - 2 кг;
  • лук репчатый - 1 кг;
  • помидоры - 1 кг;
  • перец сладкий - 500 г;
  • чеснок - 20 г;
  • масло растительное - 1 стакан;
  • сахар - 1 стакан;
  • уксус 9% - 50 мл;
  • вода - 500 мл;
  • паста томатная - 100 г.

Приготовление:

Томатную пасту развести водой, добавить сахар, масло, соль и уксус. Поставить емкость на небольшой огонь, довести до бурления. Лук, кабачки, помидоры, перцы нарезать кубиками. Чеснок пропустить через чеснокодавку.

Выложить в томатную пасту лук и кабачки, готовить в течение 10 минут. После этого добавить перец, помидоры и чеснок. Довести до кипения, варить овощи до готовности еще примерно 10 минут, сообщает сайт "Аймкук".

Разложить горячий соус по стерилизованным банкам, закрутить крышки и перевернуть. Накрыть пледом, дождаться полного остывания. Готовый соус следует хранить только в холодильнике.

Личный опыт

Я готовлю лечо “Анкл Бенс” уже не первый раз. Соус идеально подходит к гарнирам, мясным блюдам. Также его можно использовать в качестве салата.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить кетчуп "Краснодарский".

Автор:
Полина Аксенова
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