Из кабачков, перцев и томатов готовлю "Анкл Бенс" - не лечо, а вкусовая "бомба": захочется есть целыми банками

Те, кто жил в СССР, хорошо знакомы с лечо “Анкл Бенс”. Эта закуска пользуется большой популярностью и сейчас. Портал “Городовой” предлагает обратить внимание на простой рецепт.
Ингредиенты:
- кабачок - 2 кг;
- лук репчатый - 1 кг;
- помидоры - 1 кг;
- перец сладкий - 500 г;
- чеснок - 20 г;
- масло растительное - 1 стакан;
- сахар - 1 стакан;
- уксус 9% - 50 мл;
- вода - 500 мл;
- паста томатная - 100 г.
Приготовление:
Томатную пасту развести водой, добавить сахар, масло, соль и уксус. Поставить емкость на небольшой огонь, довести до бурления. Лук, кабачки, помидоры, перцы нарезать кубиками. Чеснок пропустить через чеснокодавку.
Выложить в томатную пасту лук и кабачки, готовить в течение 10 минут. После этого добавить перец, помидоры и чеснок. Довести до кипения, варить овощи до готовности еще примерно 10 минут, сообщает сайт "Аймкук".
Разложить горячий соус по стерилизованным банкам, закрутить крышки и перевернуть. Накрыть пледом, дождаться полного остывания. Готовый соус следует хранить только в холодильнике.
Личный опыт
Я готовлю лечо “Анкл Бенс” уже не первый раз. Соус идеально подходит к гарнирам, мясным блюдам. Также его можно использовать в качестве салата.
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