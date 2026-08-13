Народные приметы на 13 августа: что нельзя делать в день Евдокима

Народные приметы на 13 августа: что нельзя делать в день Евдокима Legion-Media

День памяти Евдокима Каппадокиянина на Руси называли заговеньем перед Успенским постом. В этот день старались не работать по дому, поминали предков и замечали приметы на урожай и погоду.