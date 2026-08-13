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Народные приметы на 13 августа: что нельзя делать в день Евдокима

Опубликовано: 13 августа 2026 01:10
 Проверено редакцией
Народные приметы на 13 августа: что нельзя делать в день Евдокима
Народные приметы на 13 августа: что нельзя делать в день Евдокима
Legion-Media
День памяти Евдокима Каппадокиянина на Руси называли заговеньем перед Успенским постом. В этот день старались не работать по дому, поминали предков и замечали приметы на урожай и погоду.

13 августа православные верующие вспоминают святого Евдокима Каппадокиянина — человека, прославившегося своей праведной жизнью и посмертными чудесами. В народной традиции этот день был связан с завершением летнего цикла и подготовкой к Успенскому посту. Крестьяне называли его заговеньем и старались провести с особым вниманием к семейным и хозяйственным делам, пишет "Аргументы и Факты".

Житие святого

Евдоким родился в Малой Азии в знатной христианской семье. С юности он отличался благочестием, дал обет целомудрия и сторонился мирских соблазнов. Император назначил его правителем области, где святой проявил себя справедливым судьёй и заступником бедных. Он ушёл из жизни в 33 года, и после его смерти гроб с телом остался нетленным — это стало началом народного почитания. На Руси Евдокима почитают как покровителя семейного очага и хранителя домашнего тепла.

Что запрещалось и что почиталось в этот день

На Евдокимов день на Руси было принято заканчивать дела и готовиться к посту. Хозяйки собирали последние овощи, заготавливали ягоды и грибы. Также посещали кладбища, поминая усопших родственников тёплыми словами.

В этот день старались не браться за тяжёлую работу по дому — уборку, стирку, ремонт. Считалось, что активная деятельность в доме может нарушить покой и даже повредить благополучию. Запрещалось делать предложения о браке, чтобы не спугнуть искренние чувства. Также не рекомендовалось хвалиться успехами и подбирать чужие вещи — это могло привлечь беду.

Приметы погоды

  • Сильная роса утром обещала хороший урожай корнеплодов.
  • Туман — к долгой и мягкой осени без резких похолоданий.
  • Солнечный день — к устойчивому теплу на ближайшие недели.
  • Северный ветер — к ранней и снежной зиме.
  • Птицы, улетающие вдаль, говорили о скором наступлении холодов.

Вывод

День праведного Евдокима соединил в себе церковное почитание святого и хозяйственные заботы крестьян. Он стал границей между летним изобилием и осенним постом, временем примирения и заботы о близких. Народные запреты и приметы этого дня помогали сохранять душевное равновесие и порядок в доме.

Ранее мы рассказывали о приметах в день Ивана Воина.

Автор:
Евгения Сухова
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