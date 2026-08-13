Каким по счету родился, так и сложится жизнь: как очередность рождения влияет на судьбу - мнение психолога А. Адлера

Почему родные братья и сёстры так непохожи друг на друга

Многие мамы и папы наивно верят: стоит применять к детям единые методы воспитания — и они непременно вырастут схожими по темпераменту. Но реальность опровергает это убеждение. Старший ребёнок, как правило, вырастает дисциплинированным и рассудительным, представитель средней позиции обретает дар убеждения, а самый младший нередко поражает легкостью характера и креативностью.

Суть не в наследственности и не в педагогических промахах. Всё объясняется тем, что жизненные обстоятельства у каждого из детей изначально складываются по-своему. Эту взаимосвязь детально описал знаменитый австрийский учёный Альфред Адлер.

Старшие: ноша обязательств

Первый ребёнок изначально купается во всеобщем обожании, однако с рождением следующего малыша ему приходится вновь бороться за родительское внимание. Чтобы вернуть утраченное чувство защищённости, он делает ставку на надёжность, силу и безупречное поведение.

Так зарождается обострённое чувство долга, стремление к идеалу и излишняя самокритика. Цифры говорят сами за себя: около четырёх из пяти топ-менеджеров в мире — это как раз те, кто появился на свет первым, пишет источник.

Средние: вынужденные переговорщики

Ребёнок, рождённый вторым, с колыбели ощущает присутствие более успешного брата или сестры и постоянно слышит сравнения в его пользу. Он либо изо всех сил пытается догнать образец, либо, наоборот, демонстративно выбирает иную стезю, чтобы заявить о своей уникальности.

Дефицит маминого и папиного внимания толкает его на поиски способов выделиться — будь то выдающиеся результаты, эпатажные выходки или даже конфликтное поведение. Именно такие дети чаще всего вырастают виртуозными дипломатами, ведь с малых лет они тренируются лавировать между старшими и младшими членами семьи.

Младшие: простор для творчества

Самых маленьких, как правило, балуют, реже одёргивают и почти не нагружают бытом. Это даёт им свободу для фантазии и оригинального мышления. В их рядах часто встречаются деятели искусств, врачи и преподаватели. Но у этой медали есть и оборотная сторона: даже повзрослев, они нередко остаются в глазах окружающих «вечными детьми», что серьёзно осложняет им принятие серьёзных решений.

Дети без братьев и сестёр: мир взрослых без соперничества

Единственный отпрыск вбирает в себя свойства и старшего, и младшего наследника одновременно. Он вращается в среде взрослых, быстро осваивает их нормы поведения и рано мужает. При этом он привыкает, что всё внимание рода принадлежит исключительно ему. Такие дети демонстрируют незаурядный ум, амбициозны и нацелены на покорение вершин.

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