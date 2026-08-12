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Хайям назвал главный признак недостойной жизни: актуальность его слов пугает – многие люди живут именно так

Опубликовано: 12 августа 2026 11:07
 Проверено редакцией
Хайям назвал главный признак недостойной жизни: актуальность его слов пугает – многие люди живут именно так
Хайям назвал главный признак недостойной жизни: актуальность его слов пугает – многие люди живут именно так
Городовой ру
Мудрые цитаты великого поэта

Рубаи персидского философа, ученого, математика и поэта Омара Хайяма содержат глубокий смысл и философские размышления о жизни, чести и достоинстве. В одном своем четверостишии поэт подчеркивает недопустимость принятия любых подачек ради удовлетворения потребностей.

Недостойно — стремиться к тарелке любой, Словно жадная муха, рискуя собой. Лучше пусть у Хайяма ни крошки не будет, Чем подлец его будет кормить на убой!

Поэт стремится донести до нас идею — не следует жертвовать своим достоинством ради сиюминутной выгоды. Хайям проводит параллель между алчным человеком и мухой, которая бездумно стремится к пище, игнорируя риски.

Это простое сравнение демонстрирует, насколько легко утратить честь в погоне за материальными благами, не учитывая возможных последствий. Поэт утверждает, что предпочтительнее оставаться в нужде, но сохранять свою свободу и независимость, нежели быть обеспеченным, но при этом оказаться в долгу или утратить чувство собственного достоинства.

Актуальность этих строк сохраняется во все времена. Зачастую люди готовы поступиться принципами ради выгоды, однако важно помнить простую истину: не каждый дар стоит принимать.

В современном мире существует множество людей, которые, прикрываясь доброжелательностью, стремятся обременить окружающих обязательствами. В такой ситуации лучше пожертвовать материальными благами, нежели поступиться своими принципами и убеждениями ради сиюминутной выгоды.

Ранее мы рассказали, как справиться с горем.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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