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Сливу по полдня больше не чищу — знаю простой лайфхак: ни одна косточка не проскочит

Опубликовано: 12 августа 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Сливу по полдня больше не чищу — знаю простой лайфхак: ни одна косточка не проскочит
фото Городовой ру
Как быстро удалить косточки из слив

Удаление косточек из слив часто превращается в долгую возню: мякоть мнётся, сок течёт, а плоды теряют аппетитный вид. Но есть простой и аккуратный способ, который заметно ускоряет процесс.

В чем суть метода

Всё строится на простом приёме: вместо ножа используют обычный карандаш. Он аккуратно выталкивает косточку, почти не повреждая мякоть. Способ особенно выручает, когда нужно обработать сразу много плодов — например, для варенья или выпечки.

Когда способ работает лучше всего

Лучше всего метод показывает себя на плотных, ещё не переспевших сливах: они держат форму и легче поддаются обработке. Перезревшие плоды слишком мягкие — их проще размять, чем аккуратно выдавить косточку.

Как удалить косточку быстро и чисто:

  • тщательно промойте сливы и обсушите их;
  • возьмите обычный карандаш и надавите его тупым концом со стороны, противоположной плодоножке;
  • косточка выйдет через верхнее отверстие, а мякоть останется практически целой;
  • работайте аккуратно, чтобы не раздавить плод.

Вывод

Метод с карандашом экономит время и сохраняет товарный вид слив, делая подготовку к заготовкам гораздо приятнее. Он прост в исполнении и не требует специальных инструментов. Такой способ особенно полезен, когда предстоит обработать большой объём плодов.

Личный опыт автора

Раньше часами возилась со сливами, пытаясь аккуратно вынуть косточки ножом. Потом узнала про карандаш — и будто гора с плеч. Теперь так делаю всегда: быстро, чисто, а сливы остаются красивыми. Очень советую попробовать — разница ощутима.

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить быстрый и эффективный компост.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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