Понюхать, присесть и найти значок: 5 деталей, о которых забывают при выборе школьной формы

Середина августа - идеальное время для покупки школьной формы.

Август — время суматохи для родиетелй школьников. Нужны тетради, дневник и, конечно же, школьная форма. В этой одежде ребенок будет проводить по 6–8 часов каждый день.

Поэтому она должна быть не просто красивой, а удобной и безопасной.

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти собрали главный чек-лист, который поможет выбрать правильную форму и не потратить деньги впустую.

1. Забудьте про покупку «на вырост»

Одежда не должна висеть мешком или трещать по швам. В слишком тесной форме тяжело сидеть на уроках, а в слишком большой — неудобно на переменах.

Простой тест при примерке: попросите ребенка присесть, поднять руки вверх и наклониться. Если ничего не жмет, не задирается и не сковывает движения — размер ваш.

2. Читайте состав: больше натуры, меньше синтетики

Правильная ткань — залог здоровья кожи. Ищите на бирке натуральные материалы.

Для теплой осени: хлопок, лен и вискоза.

хлопок, лен и вискоза. Для зимы: шерсть и полушерсть.

Синтетика в составе может быть, но не более 30–35%. Она нужна для прочности, чтобы брюки не вытягивались на коленях.

Если синтетики больше, одежда перестает «дышать». Ребенок будет потеть, а на коже может появиться раздражение.

Лайфхак: обязательно понюхайте вещь перед покупкой. Резкий химический запах — первый признак того, что ткань красили опасными веществами.

3. Помните про «правило слоев»

Вся школьная одежда делится на три категории:

1-й слой: майки, трусы, носки, колготки. Сюда — только 100% натуральные ткани.

майки, трусы, носки, колготки. Сюда — только 100% натуральные ткани. 2-й слой: рубашки, блузки, брюки, сарафаны и свитеры.

рубашки, блузки, брюки, сарафаны и свитеры. 3-й слой: куртки, пиджаки и пальто на подкладке.

4. Ищите значок EAC и читайте ярлык

На качественной форме всегда есть этикетка на русском языке. На ней должны быть указаны:

Состав ткани в процентах.

Размер и рекомендации по стирке.

Данные производителя.

Значок EAC (он означает, что вещь прошла все проверки безопасности).

5. Полезные доп-советы, о которых часто забывают

Соберите школьную капсулу. Не покупайте лишнего. Базовый набор для мальчика: 1 пиджак, 2 пары брюк, 3–4 рубашки (пара белых и пара повседневных). Для девочки: сарафан, юбка, брюки и 3–4 блузки.

Не покупайте лишнего. Базовый набор для мальчика: 1 пиджак, 2 пары брюк, 3–4 рубашки (пара белых и пара повседневных). Для девочки: сарафан, юбка, брюки и 3–4 блузки. Выбирайте правильный цвет. Темно-синий, серый и темно-зеленый цвета не только меньше грязнятся, но и помогают ребенку сконцентрироваться.

Темно-синий, серый и темно-зеленый цвета не только меньше грязнятся, но и помогают ребенку сконцентрироваться. Не покупайте форму слишком рано. За лето дети часто делают резкий скачок в росте. Лучшее время для шопинга — середина августа.

Главное правило: форма должна нравиться самому ребенку. Если ему комфортно и приятно смотреть на себя в зеркало — отличный учебный год гарантирован!

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