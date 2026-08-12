Понюхать, присесть и найти значок: 5 деталей, о которых забывают при выборе школьной формы

Август — время суматохи для родиетелй школьников. Нужны тетради, дневник и, конечно же, школьная форма. В этой одежде ребенок будет проводить по 6–8 часов каждый день.
Поэтому она должна быть не просто красивой, а удобной и безопасной.
Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти собрали главный чек-лист, который поможет выбрать правильную форму и не потратить деньги впустую.
1. Забудьте про покупку «на вырост»
Одежда не должна висеть мешком или трещать по швам. В слишком тесной форме тяжело сидеть на уроках, а в слишком большой — неудобно на переменах.
Простой тест при примерке: попросите ребенка присесть, поднять руки вверх и наклониться. Если ничего не жмет, не задирается и не сковывает движения — размер ваш.
2. Читайте состав: больше натуры, меньше синтетики
Правильная ткань — залог здоровья кожи. Ищите на бирке натуральные материалы.
- Для теплой осени: хлопок, лен и вискоза.
- Для зимы: шерсть и полушерсть.
Синтетика в составе может быть, но не более 30–35%. Она нужна для прочности, чтобы брюки не вытягивались на коленях.
Если синтетики больше, одежда перестает «дышать». Ребенок будет потеть, а на коже может появиться раздражение.
Лайфхак: обязательно понюхайте вещь перед покупкой. Резкий химический запах — первый признак того, что ткань красили опасными веществами.
3. Помните про «правило слоев»
Вся школьная одежда делится на три категории:
- 1-й слой: майки, трусы, носки, колготки. Сюда — только 100% натуральные ткани.
- 2-й слой: рубашки, блузки, брюки, сарафаны и свитеры.
- 3-й слой: куртки, пиджаки и пальто на подкладке.
4. Ищите значок EAC и читайте ярлык
На качественной форме всегда есть этикетка на русском языке. На ней должны быть указаны:
- Состав ткани в процентах.
- Размер и рекомендации по стирке.
- Данные производителя.
- Значок EAC (он означает, что вещь прошла все проверки безопасности).
5. Полезные доп-советы, о которых часто забывают
- Соберите школьную капсулу. Не покупайте лишнего. Базовый набор для мальчика: 1 пиджак, 2 пары брюк, 3–4 рубашки (пара белых и пара повседневных). Для девочки: сарафан, юбка, брюки и 3–4 блузки.
- Выбирайте правильный цвет. Темно-синий, серый и темно-зеленый цвета не только меньше грязнятся, но и помогают ребенку сконцентрироваться.
- Не покупайте форму слишком рано. За лето дети часто делают резкий скачок в росте. Лучшее время для шопинга — середина августа.
Главное правило: форма должна нравиться самому ребенку. Если ему комфортно и приятно смотреть на себя в зеркало — отличный учебный год гарантирован!
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