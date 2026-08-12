Северная столица в поиске работы: кем хотят работать в Петербурге и где реально платят сотни тысяч

Самыми популярными специальностями стали менеджеры по продажам.

Рынок труда меняется очень быстро. Сегодня в цене не только IT-шники, но и врачи, водители и рабочие.

В Петербурге правят продажи и IT

Жители Северной столицы чаще всего хотят работать в торговле, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на аналитику сервиса hh.ru.

На должность менеджера по продажам аналитики насчитали больше 142 тысяч резюме. Это абсолютный лидер рейтинга.

Возраст решает всё

Запросы соискателей сильно зависят от возраста.

Подростки ищут легкий старт без опыта. Они идут в общепит (11%), работают упаковщиками (8%) и курьерами (6%).

Молодежь от 19 до 30 лет пробует себя в разных сферах. В топе — снова продажи (6%) и администрирование (4%). По 3% набирают IT, дизайн и общепит.

Люди среднего возраста чаще метят в начальники. Помимо продаж, они активнее ищут должности руководителей проектов и администраторов.

После 41 года соискатели делают ставку на опыт. Главные направления: продажи, бухгалтерия, управление, логистика и административная работа.

Где платят от 150 тысяч рублей

Самые щедрые предложения в августе появились в медицине, промышленности, стройке и транспорте,сообщает piter.tv со ссылкой на сервис SuperJob.

Врачи стали абсолютными лидерами по уровню зарплат сразу в 12 крупных городах, включая Москву и Петербург.

Водителям предлагают от 150 тысяч рублей в месяц. Такие вакансии висят в топах столиц, Казани, Новосибирска и других миллионников.

На такой же доход могут рассчитывать опытные инженеры и квалифицированные рабочие.

Необычные вакансии для начальников

В городах есть спрос и на редкие управленческие кадры. Например:

В Москве ищут начальника заготовительного производства.

В Петербурге — руководителя отдела труда и зарплаты.

В Казани нужен начальник службы электросветотехнического обеспечения полетов.

В Новосибирске открыта вакансия директора института.

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