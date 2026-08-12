Бесплатная продленка, 7 905 рублей и скидки на «сменку»: что нужно успеть оформить родителям Ленобласти до 1 сентября

Август — стрессовое время для родителей. Нужно купить форму, сменку, рюкзак и тонну тетрадей. Цены кусаются, а список покупок только растет.
Но есть и хорошая новость. Ленинградская область помогает семьям собрать детей на учебу. Губернатор Александр Дрозденко рассказал, что и кому положено в этом году.
Помощь многодетным и сиротам
Если у вас многодетная семья, регион выплатит 7 905 рублей на каждого школьника. Эти деньги как раз пойдут на форму и канцелярию.
Учите детей в колледже на платном отделении? Регион компенсирует часть расходов.
Детям-сиротам выделяют отдельные деньги. На них можно купить все необходимые учебники и тетради.
Особые льготы для семей участников военных действий
Для детей бойцов действуют максимальные послабления:
- Детский сад: зачислят без очереди, а плату за садик отменят совсем.
- Школа: зачислят в первую очередь и заберут на бесплатную продленку.
- Колледжи и вузы: дадут преимущество при поступлении, а студентам будут платить специальную стипендию Губернатора.
Бонусы для всех школьников области
Даже если у вас нет льготного статуса, экономить все равно можно.
- Учебники. Покупать ничего не нужно — их выдают бесплатно в школьной библиотеке.
- Еда. Начальные классы и льготники питаются в школах бесплатно.
- Скидка на форму. По карте ЕКП «Ленинградская» дают скидку 20% на форму от местного производителя «Элком».
- Дешевый проезд. По социальному проездному дети ездят бесплатно. А для студентов, которые живут в области, но учатся в Петербурге, есть специальная скидка на дорогу.
- Карта «Школа 47». Это супер-помощник. Карта работает как пропуск в школу, проездной в автобусе и кошелек для столовой. Ребенок не потеряет наличные в очереди.
Кружки, секции и лагеря за счет бюджета
Школа — это не только уроки. В области работают сертификаты дополнительного образования (ПФДО). С таким сертификатом ребенок может бесплатно ходить в кружки, робототехнику или спортивные секции.
Также через соцзащиту или Госуслуги можно получить бесплатную путевку в детский лагерь на каникулы.
Как получить все эти выплаты?
Не откладывайте все на последний день. Подать заявки на большинство выплат и льгот можно прямо из дома:
- Зайдите на портал «Госуслуги».
- Или обратитесь в ближайший офис МФЦ («Мои документы»).
- Также оформить документы можно через местный отдел соцзащиты.
Вам понадобятся паспорта родителей, свидетельства о рождении детей и справка из школы или колледжа.
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