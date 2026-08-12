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Бесплатная продленка, 7 905 рублей и скидки на «сменку»: что нужно успеть оформить родителям Ленобласти до 1 сентября

Опубликовано: 12 августа 2026 11:57
 Проверено редакцией
Бесплатная продленка, 7 905 рублей и скидки на «сменку»: что нужно успеть оформить родителям Ленобласти до 1 сентября
Бесплатная продленка, 7 905 рублей и скидки на «сменку»: что нужно успеть оформить родителям Ленобласти до 1 сентября
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Губернатор рассказал о льготах, которые положены школьникам и студентам.

Август — стрессовое время для родителей. Нужно купить форму, сменку, рюкзак и тонну тетрадей. Цены кусаются, а список покупок только растет.

Но есть и хорошая новость. Ленинградская область помогает семьям собрать детей на учебу. Губернатор Александр Дрозденко рассказал, что и кому положено в этом году.

Помощь многодетным и сиротам

Если у вас многодетная семья, регион выплатит 7 905 рублей на каждого школьника. Эти деньги как раз пойдут на форму и канцелярию.

Учите детей в колледже на платном отделении? Регион компенсирует часть расходов.

Детям-сиротам выделяют отдельные деньги. На них можно купить все необходимые учебники и тетради.

Особые льготы для семей участников военных действий

Для детей бойцов действуют максимальные послабления:

  • Детский сад: зачислят без очереди, а плату за садик отменят совсем.
  • Школа: зачислят в первую очередь и заберут на бесплатную продленку.
  • Колледжи и вузы: дадут преимущество при поступлении, а студентам будут платить специальную стипендию Губернатора.

Бонусы для всех школьников области

Даже если у вас нет льготного статуса, экономить все равно можно.

  • Учебники. Покупать ничего не нужно — их выдают бесплатно в школьной библиотеке.
  • Еда. Начальные классы и льготники питаются в школах бесплатно.
  • Скидка на форму. По карте ЕКП «Ленинградская» дают скидку 20% на форму от местного производителя «Элком».
  • Дешевый проезд. По социальному проездному дети ездят бесплатно. А для студентов, которые живут в области, но учатся в Петербурге, есть специальная скидка на дорогу.
  • Карта «Школа 47». Это супер-помощник. Карта работает как пропуск в школу, проездной в автобусе и кошелек для столовой. Ребенок не потеряет наличные в очереди.

Кружки, секции и лагеря за счет бюджета

Школа — это не только уроки. В области работают сертификаты дополнительного образования (ПФДО). С таким сертификатом ребенок может бесплатно ходить в кружки, робототехнику или спортивные секции.

Также через соцзащиту или Госуслуги можно получить бесплатную путевку в детский лагерь на каникулы.

Как получить все эти выплаты?

Не откладывайте все на последний день. Подать заявки на большинство выплат и льгот можно прямо из дома:

  1. Зайдите на портал «Госуслуги».
  2. Или обратитесь в ближайший офис МФЦ («Мои документы»).
  3. Также оформить документы можно через местный отдел соцзащиты.

Вам понадобятся паспорта родителей, свидетельства о рождении детей и справка из школы или колледжа.

Ранее «Городовой» рассказывал, как выбрать школьную форму.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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