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Долгая пауза на красном: почему новые светофоры в Петербурге заставляют рисковать

Опубликовано: 10 августа 2026 22:21
 Проверено редакцией
Долгая пауза на красном: почему новые светофоры в Петербурге заставляют рисковать
Долгая пауза на красном: почему новые светофоры в Петербурге заставляют рисковать
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербуржцы стали дольше стоять в одидании зеленого цвета светофора.

Знакомая картина? Вы стоите на перекрестке. Машин вокруг нет вообще. А красный сигнал горит еще секунд девяносто. В какой-то момент терпение лопается, и вы перебегаете дорогу.

Сегодня эта проблема в Петербурге стала массовой. И, как выяснилось, крайне опасной.

Откуда взялись бесконечные паузы?

Раньше пешеходы переходили дорогу одновременно с поворачивающими машинами. Водители просто пропускали людей и ехали дальше.

Но пару лет назад в России начали жестко внедрять новый ГОСТ. По правилам потоки решили полностью разделить. Теперь, когда идут пешеходы, стоят вообще все автомобили.

На бумаге идея выглядела отлично: никто ни с кем не пересекается. Но на деле светофорные циклы выросли до двух минут и больше.

Безопасность, которая провоцирует аварии

Двухминутная пауза на тротуаре — это очень долго. Особенно под дождем или в мороз. В итоге новая «безопасная» система дала обратный эффект.

"Справедливости ради: с инженерной точки зрения разделение потоков — шаг в верном направлении.

Пешеход получает собственное время для перехода, а водитель, совершающий поворот, больше не конфликтует с человеком на "зебре".

В теории это должно было снизить число самых опасных столкновений. Но у решения оказалась обратная сторона, которую, судя по всему, недооценили на этапе проектирования.

Циклы светофоров выросли до 120 секунд и более.

Для пешехода это означает две минуты ожидания на тротуаре — часто при визуально пустой проезжей части", - объясняет "Городовому" депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Цивилёв Алексей Николаевич.

  • Пешеходы устают ждать перед пустой дорогой и бегут на красный.
  • Водители видя, что зеленый мигает, жмут на газ. Никто не хочет «залипнуть» на перекрестке еще на две минуты.

Итог предсказуем: количество аварий на перекрестках Петербурга подскочило почти на 38%. Система, задуманная для защиты людей, сама подталкивает их к рискам.

"Возвращаться ли к конфликту пешехода и поворачивающего автомобиля — вопрос для обсуждения.

Адаптивные светофорные системы, способные подстраивать длительность фаз под реальную загрузку перекрёстка в конкретный момент суток, существуют, сохраняют защиту пешехода, но не превращают ожидание в бессмысленное испытание терпения". - говорит депутат.

Есть и еще один важный момент — человеческий. Горожанам никто не объяснил, зачем светофоры перенастроили. Люди просто увидели длинные красные фазы и начали их игнорировать.

Если человеку понятна логика ограничений, он их соблюдает. Если логики нет — он ищет способ их обойти. Безопасность на дорогах должна быть умной, а не просто долгой.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург меняет правила на дороге.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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