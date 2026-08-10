Особенности Грузии, которые удивляют туристов - встречаются в каждом городе: россияне к такому не привыкли

Гостеприимность
Даже если грузины примут 3-4 гостя, то стол будет ломиться от угощений. Здесь будет все: салаты, сыры, хачапури, шашлыки, соусы, лепешки, фрукты, десерты и т.д. Отказаться от еды не получится, так как вам точно предложат попробовать все и сразу.
Неторопливость
Если грузины сели ужинать, то это может продлиться до ночи. Здесь никто не торопится уйти, все не только едят, но и разговаривают. В такие моменты местные даже не достают телефоны, что сейчас является редкостью.
Общение на дорогах
Грузины любят приветствовать друг друга на дорогах с помощью автомобильного сигнала. Иногда они просто останавливаются на дороге, если заметили знакомого. Это может перерастать в хаос, но местные уже привыкли.
Помощь человеку
“Спустить чемодан по лестнице, подвезти несколько километров, объяснить дорогу, пригласить выпить кофе — подобные ситуации в Грузии происходят регулярно. Местные редко удивляются таким просьбам”, - сообщает сайт ahhu.ru.
Отношение к детям
Грузины любят детей, поэтому могут с ними заговорить, поправить головной убор, а также начать расспрашивать что-то о родителях. Они подобным образом выражают свою заботу. Для российских туристов такое поведение местных может стать некомфортным.
Личный опыт
При посещении Грузии я смогла убедиться в их гостеприимности, ведь меня несколько раз приглашали в гости. Я всегда отказывалась, чем расстраивала местных.
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