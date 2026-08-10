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Особенности Грузии, которые удивляют туристов - встречаются в каждом городе: россияне к такому не привыкли

Опубликовано: 10 августа 2026 23:16
 Проверено редакцией
Особенности Грузии, которые удивляют туристов - встречаются в каждом городе: россияне к такому не привыкли
Особенности Грузии, которые удивляют туристов - встречаются в каждом городе: россияне к такому не привыкли
Legion-Media
Российским туристам кажется, что их ничего не сможет удивить в Грузии, ведь они часто сравнивают это направление с Сочи и прочими курортными городами. Но на деле есть вещи, которые для грузин считаются нормой. Иногда русские испытывают от этого восхищение, а иногда - удивление.

Гостеприимность

Даже если грузины примут 3-4 гостя, то стол будет ломиться от угощений. Здесь будет все: салаты, сыры, хачапури, шашлыки, соусы, лепешки, фрукты, десерты и т.д. Отказаться от еды не получится, так как вам точно предложат попробовать все и сразу.

Неторопливость

Если грузины сели ужинать, то это может продлиться до ночи. Здесь никто не торопится уйти, все не только едят, но и разговаривают. В такие моменты местные даже не достают телефоны, что сейчас является редкостью.

Общение на дорогах

Грузины любят приветствовать друг друга на дорогах с помощью автомобильного сигнала. Иногда они просто останавливаются на дороге, если заметили знакомого. Это может перерастать в хаос, но местные уже привыкли.

Помощь человеку

“Спустить чемодан по лестнице, подвезти несколько километров, объяснить дорогу, пригласить выпить кофе — подобные ситуации в Грузии происходят регулярно. Местные редко удивляются таким просьбам”, - сообщает сайт ahhu.ru.

Отношение к детям

Грузины любят детей, поэтому могут с ними заговорить, поправить головной убор, а также начать расспрашивать что-то о родителях. Они подобным образом выражают свою заботу. Для российских туристов такое поведение местных может стать некомфортным.

Личный опыт

При посещении Грузии я смогла убедиться в их гостеприимности, ведь меня несколько раз приглашали в гости. Я всегда отказывалась, чем расстраивала местных.

Ранее портал "Городовой" рассказал, куда можно поехать этой осенью без визы.

Автор:
Полина Аксенова
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