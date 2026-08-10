Особенности Грузии, которые удивляют туристов - встречаются в каждом городе: россияне к такому не привыкли

Особенности Грузии, которые удивляют туристов - встречаются в каждом городе: россияне к такому не привыкли Legion-Media

Российским туристам кажется, что их ничего не сможет удивить в Грузии, ведь они часто сравнивают это направление с Сочи и прочими курортными городами. Но на деле есть вещи, которые для грузин считаются нормой. Иногда русские испытывают от этого восхищение, а иногда - удивление.