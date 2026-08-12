Если готовлю кетчуп, то только "Краснодарский": можно есть ложками - соус сделает вкуснее любое блюдо

Кетчуп используется для приготовления различных блюд, поэтому он должен быть качественным. Лучше всего делать этот соус самостоятельно. С приготовлением справится любая хозяйка. Портал “Городовой” советует приготовить кетчуп “Краснодарский” с сайта “Аймкук”.
Ингредиенты:
- томаты - 1 кг;
- яблоки - 300 г;
- корица - ½ чайной ложки;
- соль - ½ чайной ложки;
- сахар - 1 чайная ложка;
- чеснок - 4 зубчика;
- лавровый лист - 1 штука;
- уксус - 2 столовые ложки;
- мускатный орех - ½ чайной ложки;
- перец чили - 1 щепотка;
- черный молотый перец - 1 чайная ложка.
Приготовление:
Яблоки вымыть, разрезать их на четыре части и извлечь косточки. Фрукты сложить в кастрюлю с водой, поставить на слабый огонь и протушить до мягкости. Помидоры пропустить через мясорубку на несколько раз. Перелить томатную массу в кастрюлю, поставить на средний огонь и варить до того момента, пока соус не уменьшится в объеме в два раза.
Приготовленные яблоки измельчить до состояния пюре с помощью блендера. Добавить к томатной пасте яблочную массу, лавровый лист, сахар, соль, чеснок, молотую корицу и другие специи. Продолжить готовить кетчуп до густоты.
За пять минут до готовности влить уксус. Извлечь лавровый лист, разлить кетчуп по стерилизованным банкам и стеклянным бутылкам. Перевернуть емкости на несколько часов. Готовый кетчуп хранить в холодильнике.
Личный опыт
Я использую кетчуп “Краснодарский” для бутербродов, макарон, гречки, мяса. Он идеально дополняет любое блюдо.
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