Забудьте про органайзеры: важные детали идеального стола для школьника

Эксперт рассказал, как устроить удобное рабочее место для школьника.

Каждый год перед школой одна и та же картина: родители покупают десятки органайзеров, расставляют всё по линейке, а через неделю стол опять превращается в хаос. Знакомо?

Главная ошибка — делать уголок как с картинки в журнале. В реальности детям это неудобно. Рабочее место должно быть простым и функциональным.

"Городовой" вместе с организатором пространства Екатериной Ефимовой разлбрался, как всё настроить.

"Главный принцип – рабочее место должно быть организовано не для идеальной картинки, а для реальной жизни вашего ребёнка. Не нужно начинать с покупки различных органайзеров. Прежде чем покупать всякие красивые стаканчики, подставки и контейнеры, нужно обратить внимание на то, чем ребёнок действительно пользуется", - говорит эксперт.

Начнём с базового: осанка и свет

Прежде чем раскладывать тетради, настройте сам стол и стул.

Правило 90 градусов. Ребёнок сидит, стопы полностью стоят на полу. Колени и локти согнуты под прямым углом.

Ребёнок сидит, стопы полностью стоят на полу. Колени и локти согнуты под прямым углом. Стул и подставка. Купите стул с регулировкой высоты. Если ноги висят, подставьте под них специальную подножку или плотную коробку.

Купите стул с регулировкой высоты. Если ноги висят, подставьте под них специальную подножку или плотную коробку. Правильный свет. Настольная лампа должна светить слева, если ребёнок правша. И справа, если он левша. Свет выбирайте теплый или neutral — от него меньше устают глаза.

Правило «Одно место для одной категории»

Разбейте все школьные вещи на группы и определите для каждой своё строгое место:

Тетради — в один лоток.

Учебники — на одну полку.

Ручки и карандаши — в один стакан.

Краски и пластилин — в отдельный контейнер.

"Причём место должно быть понятным самому ребёнку. Если систему понимаете только вы, то поддерживать в ней порядок ему будет практически невозможно", говорит Екатерина Ефимова.

Задействуйте стены

Если стол маленький, не заставляйте его баночками. Перенесите хранение на стену рядом.

Используйте навесные полки, магнитно-маркерные доски или рейлинги. На доску можно повесить расписание уроков и важные заметки.

Но не перегружайте стену, иначе она превратится в раздражающий визуальный шум.

Привычка убирать и никакой стерильности

Сделайте ритуал: закончил делать уроки — верни вещи на свои места. Напоминайте об этом без крика. Со временем это войдёт в привычку.

И главное — забудьте про идеальную чистоту. Когда ребёнок учится, он рисует, листает книги, оставляет кружку с водой. Это нормальный рабочий процесс.

Хорошая система — это не когда на столе пусто, а когда ребёнок точно знает, где взять нужную вещь и куда легко её вернуть.

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