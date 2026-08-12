2 обработки в августе и апреле — ни одного больного листа на вишне: агроном Давыдова дала эффективные советы по избавлению от монилиоза

В августе, после сбора урожая вишни, очень важно провести обработку деревьев от монилиоза. Это грибковое заболевание способно нанести огромный ущерб плодовым насаждениям.
Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по эффективным мерам борьбы с заболеванием. Незамедлительность действий является главным фактором.
Что такое монилиоз
Монилиоз представляет собой распространённое грибковое заболевание, преимущественно поражающее косточковые культуры в условиях прохладного и влажного лета. Характерными симптомами являются стремительное побурение и усыхание цветков, завязей, листьев и даже целых ветвей.
Наиболее часто поражение деревьев происходит весной, в фазу цветения. Споры грибка проникают через кору, распространяясь по всему растению.
Как бороться с заболеванием
По окончании сбора урожая необходимо провести тщательный осмотр дерева. Обнаруженные поражённые плоды следует удалить, поскольку они являются носителями спор, способных распространиться на здоровые растения.
Далее обрежьте поражённые ветви с последующим их сжиганием. Завершающим этапом является применение фунгицидов.
Наиболее эффективными средствами для борьбы с данным заболеванием являются препараты «Топаз» и «Хорус». Лучше всего применять их в тандеме.
Для приготовления рабочего раствора необходимо растворить 3,5 грамма препарата «Хорус» в 5 литрах воды и 6 миллилитров препарата «Топаз» в 2 литрах воды. Затем оба раствора следует объединить и использовать для опрыскивания деревьев.
Важное значение имеет повторная обработка в период ранней весны, во время цветения. Соблюдение рекомендации позволит побороть заболевание.
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