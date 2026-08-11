Боковушка рядом с туалетом лучше, чем купе: почему стоит начать выбирать места в плацкарте - есть причины

Новости по теме

Купе и плацкарт уходят в прошлое: РЖД готовит вагоны нового поколения — как теперь будем ездить

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Не плацкарт и не купе: какие вагоны готовит пассажирам РЖД и когда они выйдут на рельсы

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"За кипятком нужно ходить в соседний вагон": россиянин проехался в новом купе РЖД - нашел как плюсы, так и минусы

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Можно ли выкупить все купе и ехать по‑царски: в РЖД дали четкий ответ

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Можно или запрещено садиться на нижнюю полку, если купил билет на верхнюю: в РЖД дали четкий ответ

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