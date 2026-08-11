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Боковушка рядом с туалетом лучше, чем купе: почему стоит начать выбирать места в плацкарте - есть причины

Опубликовано: 11 августа 2026 23:16
 Проверено редакцией
Боковушка рядом с туалетом лучше, чем купе: почему стоит начать выбирать места в плацкарте - есть причины
Боковушка рядом с туалетом лучше, чем купе: почему стоит начать выбирать места в плацкарте - есть причины
Городовой ру
Самыми плохими местами в поезде принято считать боковушки в плацкарте, так как они имеют множество недостатков. Но у таких полок и плацкарта есть преимущества, о которых многие забывают.

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” рассказал, в каких случаях боковушка в плацкарте будет лучше привычного купе.

Вентиляция и свежий воздух

Во всех купе сейчас есть кондиционеры, но существует вероятность, что они работать не будут. Именно поэтому в комфортном купе может возникнуть удушающая жара. В плацкарте такой проблемы точно не будет, ведь там везде открытое пространство.

Безопасность

В купе могут попасться как хорошие соседи, так и не очень. Иногда находиться с незнакомыми людьми в замкнутом пространстве может быть опасно. Особенно это касается молодых девушек. В плацкарте все находятся на виду, что позволит избежать неприятных инцидентов.

Модернизация вагонов

Практика показывает, что чаще всего РЖД модернизируют именно плацкартные вагоны. Шанс оказаться в новом плацкарте намного выше, чем в новом купе.

Дополнительное преимущество боковушки

Если вы отдали предпочтение именно плацкарту, то не стоит забывать о преимуществе боковушек. Именно эти полки всегда длиннее тех, которые находятся в купейном отсеке плацкарта. (172-176 см против 166-177 см).

Личный опыт

Я пробовала ездить как в купе, так и в плацкарте. Если поездка предстоит в гордом одиночестве, то всегда беру боковые полки в плацкарте. Там я чувствую себя более в безопасности, чем в купе.

Ранее портал "Городовой" рассказал, про какие правила вежливости не стоит забывать в поезде.

Автор:
Полина Аксенова
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