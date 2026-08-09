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Правила вежливости в поезде, о которых многие забывают - список: от этого будет зависеть качество поездки

Опубликовано: 9 августа 2026 16:01
 Проверено редакцией
Правила вежливости в поезде, о которых многие забывают - список: от этого будет зависеть качество поездки
Правила вежливости в поезде, о которых многие забывают - список: от этого будет зависеть качество поездки
Городовой ру
Во время путешествия на поезде необходимо думать не только о себе, но и о попутчиках. Важно знать правила вежливости, которые сделают поездку комфортной для всех.

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” рассказала о них подробнее.

Личное пространство

Необходимо осознать, что у каждого пассажира должно быть свое личное пространство, поэтому нужно вести себя прилично. Не стоит занимать весь столик, мешать отдыхать соседям, а также развешивать по купе личные вещи.

Чистота

После еды важно убирать мусор, наводить чистоту на столике и не допускать возникновения беспорядка.

Туалет

Стоит понимать, что уборная в поезде рассчитана на всех пассажиров, поэтому не стоит проводить в ней столько времени, сколько в собственной ванной. Любые косметические процедуры можно выполнить в купе с помощью зеркала.

Наушники

В поезде важно всегда использовать наушники, ведь ваши фильмы, видео и музыку вряд ли захотят слышать другие люди. Это касается и громких разговоров по телефону.

Дресс-код

“Поезд — не подиум и не пляж в Анапе. Оставьте мини-шорты и майки для других случаев. И нет, прогулки по вагону без футболки — это не способ произвести впечатление на попутчиков. Ваш лучший друг в поездке — удобный спортивный костюм (с длинными штанами) из мягкой ткани”,- сообщает источник.

Парфюм

Лучше отказаться от использования парфюма, так как не все люди переносят такие запахи. В вагоне духи будут чувствоваться еще более концентрированно.

Личный опыт

Когда я путешествую на поезде с семьей, то стараюсь выкупать все купе. Но даже в таких условиях я не нарушаю спокойствие других пассажиров. Знаю о правилах вежливости в поезде уже не одно десятилетие.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как сделать путешествие в поезде комфортным.

Автор:
Полина Аксенова
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