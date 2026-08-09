Правила вежливости в поезде, о которых многие забывают - список: от этого будет зависеть качество поездки

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” рассказала о них подробнее.
Личное пространство
Необходимо осознать, что у каждого пассажира должно быть свое личное пространство, поэтому нужно вести себя прилично. Не стоит занимать весь столик, мешать отдыхать соседям, а также развешивать по купе личные вещи.
Чистота
После еды важно убирать мусор, наводить чистоту на столике и не допускать возникновения беспорядка.
Туалет
Стоит понимать, что уборная в поезде рассчитана на всех пассажиров, поэтому не стоит проводить в ней столько времени, сколько в собственной ванной. Любые косметические процедуры можно выполнить в купе с помощью зеркала.
Наушники
В поезде важно всегда использовать наушники, ведь ваши фильмы, видео и музыку вряд ли захотят слышать другие люди. Это касается и громких разговоров по телефону.
Дресс-код
“Поезд — не подиум и не пляж в Анапе. Оставьте мини-шорты и майки для других случаев. И нет, прогулки по вагону без футболки — это не способ произвести впечатление на попутчиков. Ваш лучший друг в поездке — удобный спортивный костюм (с длинными штанами) из мягкой ткани”,- сообщает источник.
Парфюм
Лучше отказаться от использования парфюма, так как не все люди переносят такие запахи. В вагоне духи будут чувствоваться еще более концентрированно.
Личный опыт
Когда я путешествую на поезде с семьей, то стараюсь выкупать все купе. Но даже в таких условиях я не нарушаю спокойствие других пассажиров. Знаю о правилах вежливости в поезде уже не одно десятилетие.
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