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Лезвие будет острее бритвы: 4 лайфхака для заточки ножей — без бруска и усилий

Опубликовано: 9 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Лезвие будет острее бритвы: 4 лайфхака для заточки ножей — без бруска и усилий
Лезвие будет острее бритвы: 4 лайфхака для заточки ножей — без бруска и усилий
Городовой ру
Как быстро заточить нож без бруска

В процессе эксплуатации кухонного ножа иногда возникает необходимость в оперативной заточке лезвия. Но порой случается так, что брусок под рукой отсутствует.

В подобных ситуациях существуют лайфхаки, позволяющие восстановить остроту ножа с использованием подручных средств. Эксперт в сфере бытовых решений Анастасия Васильева предложила следующие подходы.

Первый способ

Он заключается в использовании второго ножа. Путем возвратно-поступательных движений одним лезвием по другому можно добиться требуемой остроты.

Второй способ

Альтернативным вариантом является применение пилочки для ногтей. Заточка осуществляется аккуратными вращательными движениями с периодическим контролем остроты режущей кромки.

Третий способ

Керамическая посуда, например, блюдце, также может быть использована в качестве абразивного инструмента. Для этого необходимо перевернуть посуду и заточить лезвие о шероховатую поверхность дна.

Четвёртый способ

Если очень захотеть, можно заточить нож и с использованием джинсовой ткани. Для этого джинсы выворачиваются наизнанку, и лезвие проводится вдоль ткани. Нужно выполнить 100–150 повторений для каждой стороны.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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