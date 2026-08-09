Лезвие будет острее бритвы: 4 лайфхака для заточки ножей — без бруска и усилий

В процессе эксплуатации кухонного ножа иногда возникает необходимость в оперативной заточке лезвия. Но порой случается так, что брусок под рукой отсутствует.
В подобных ситуациях существуют лайфхаки, позволяющие восстановить остроту ножа с использованием подручных средств. Эксперт в сфере бытовых решений Анастасия Васильева предложила следующие подходы.
Первый способ
Он заключается в использовании второго ножа. Путем возвратно-поступательных движений одним лезвием по другому можно добиться требуемой остроты.
Второй способ
Альтернативным вариантом является применение пилочки для ногтей. Заточка осуществляется аккуратными вращательными движениями с периодическим контролем остроты режущей кромки.
Третий способ
Керамическая посуда, например, блюдце, также может быть использована в качестве абразивного инструмента. Для этого необходимо перевернуть посуду и заточить лезвие о шероховатую поверхность дна.
Четвёртый способ
Если очень захотеть, можно заточить нож и с использованием джинсовой ткани. Для этого джинсы выворачиваются наизнанку, и лезвие проводится вдоль ткани. Нужно выполнить 100–150 повторений для каждой стороны.
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