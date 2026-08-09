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3 японских упражнения - и ноги стройные, без отеков: результат через 10 дней

Опубликовано: 9 августа 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
3 японских упражнения - и ноги стройные, без отеков: результат через 10 дней
фото Городовой ру
Как подтянуть ноги, не вставая со стула

Внутренняя поверхность бедра — зона капризная: обычная ходьба и даже бег почти не дают ей нужной нагрузки. Особенно страдает эта область у тех, кто подолгу сидит: мышцы слабеют, появляются отёки, теряется тонус.

Но есть простой комплекс, который помогает подтянуть ноги и заодно разгрузить спину — и всё это прямо на стуле.

Какие движения реально работают

Эти упражнения точечно прорабатывают проблемные зоны и запускают лимфодренаж:

  • скрестить ноги в районе голеностопа, упереться ладонями во внутреннюю сторону бёдер и одновременно давить руками наружу, а ногами стараться свести — так включается внутренняя поверхность бедра;
  • положить одну ногу на другую, фиксировать бёдра снаружи, тянуть пальцы верхней ноги на себя и пытаться развести ноги, удерживая сопротивление руками — это снимает усталость в ногах;
  • развести ноги максимально в стороны, фиксировать бёдра руками снаружи и стараться раздвинуть ноги ещё шире, преодолевая сопротивление — упражнение укрепляет спину и улучшает обменные процессы в малом тазу.

Как заниматься без вреда и с пользой

Комплекс рассчитан на 10 дней ежедневных тренировок. Каждое движение выполняют в 3 подхода по 10–30 секунд, усилие наращивают плавно, без рывков. Между подходами делают паузу 5–10 секунд, дышат ровно. После тренировки полезно немного пройтись — так лимфодренажный эффект закрепляется.

Вывод

Три несложных упражнения на стуле помогают подтянуть внутреннюю поверхность бедра, уменьшить отёчность и снять нагрузку со спины. При регулярных занятиях первые изменения заметны уже через 10 дней. Главное — делать всё плавно и без боли, подчеркивает источник.

Личный опыт автора

Стала выполнять этот комплекс во время обеденного перерыва — спина стала меньше ныть, а ноги чувствовали себя легче. Через неделю заметила, что бёдра стали плотнее. Теперь делаю эти движения почти каждый день: это удобно и не требует много времени.

Ранее «Городовой» рассказывал, как быстро подтянуть мышцы и кожу на предплечьях.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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