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Карнизы — прошлый век: дизайнеры вешают шторы таким способом и маленькая спальня превращаетя в просторный зал

Опубликовано: 9 августа 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Карнизы — прошлый век: дизайнеры вешают шторы таким способом и маленькая спальня превращаетя в просторный зал
фото legion-media
Мода ушла от громоздких деталей в сторону легкости и чистого пространства

Ещё недавно эффектный карниз с витыми наконечниками был чуть ли не главным акцентом окна, а подбор штор превращался в отдельный квест. Сегодня дизайнеры смотрят на оформление окон иначе: задача не выделить крепление, а спрятать его.

Какие решения сейчас в тренде

По словам дизайнеров, самые актуальные варианты такие:

  • скрытые карнизы в потолочных нишах — ткань будто льётся из потолка, и комната кажется выше;
  • алюминиевые профили под цвет потолка или стены — они растворяются в фоне и не спорят с остальным интерьером;
  • моторизированные системы — шторы двигаются по команде с телефона или голосом, это уже не роскошь, а часть удобного быта.

Классика остаётся, но на своём месте

Массивные кованые и деревянные карнизы не пропали совсем — им нашлось место в классических и исторических стилях. Например, в гостиной в духе английской классики такой элемент смотрится органично. А вот в лаконичном современном интерьере от него сознательно отказываются: он нарушает ощущение лёгкости.

Вывод

Тренд на минимализм делает карниз максимально незаметным: либо прячут в нишу, либо подбирают в тон отделке, либо автоматизируют. Такой подход не только выглядит современно, но и визуально расширяет пространство.

Личный опыт автора

Решила обновить шторы в спальне и отказалась от старого массивного карниза. Взяла тонкий профиль в цвет потолка — комната сразу стала просторнее. Теперь люблю этот лаконичный эффект: всё внимание на ткани, а не на креплениях. С тех пор в новых проектах выбираю именно такие решения.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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