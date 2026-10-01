Без проводов и лишнего шума: в Петербург едут 86 троллейбусов, умеющих объезжать пробки

Город ждет новую партию транспорта из Белоруссии.

На выставке «Иннопром» власти Петербурга снова встретились с руководством Минского автомобильного завода. Стороны обсудили, как город будет дальше обновлять свои автобусы и троллейбусы.

Минский завод уже давно стал главным партнером Северной столицы. Белорусская техника здесь повсюду, и скоро её станет еще больше.

Треть всех автобусов Петербурга — из Беларуси

Если вы живете в Петербурге, то точно ездили на «МАЗе». Сегодня по городским маршрутам колесит больше 1700 минских автобусов. Это ровно треть от всего парка города.

Самая большая закупка была в 2022 году. Тогда город убрал старые маршрутки и перешел на новую систему перевозок. Минский завод прислал сразу 900 машин.

Они работают на экологичном газовом топливе, внутри стоят кондиционеры, валидаторы и USB-зарядки для телефонов.

Электробусы и новые поставки

Сотрудничество не остановилось. За последние два года Минск поставил в Петербург еще 120 обычных автобусов и 100 электробусов.

Электробусы — это особый предмет гордости. Они ездят тихо, плавно и вообще не загрязняют воздух. К слову, сейчас в Петербурге строят огромный парк специально для такой техники. А прямо сейчас город ждет очередную партию из 20 новых машин.

На очереди — современные троллейбусы

Раньше МАЗ поставлял Петербургу только автобусы. Теперь партнеры перешли на новый уровень. До конца этого года в город приедут 86 новых белорусских троллейбусов, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Это будут современные низкопольные машины. В них нет ступенек на входе, поэтому пожилым людям, пассажирам с колясками и инвалидам заходить очень удобно.

Главная фишка таких троллейбусов — увеличенный автономный ход. Они могут опустить «рога» и проехать несколько километров на аккумуляторах, например, если нужно объехать пробку или участок без проводов.

Петербуржцы уже привыкли к удобному минскому транспорту. Судя по всему, в ближайшие годы городские поездки станут еще комфортнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Ленобласти появятся новые лазурные МАЗы.