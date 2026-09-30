Оттепели, вороны и шаг в 6 сантиметров: секреты посадки чеснока под зиму в Ленобласти

В Ленинградской области зимы непредсказуемые: мороз быстро сменяется оттепелью, а земля то замерзает, то покрывается лужами.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала "Городовому", как и когда высаживать чеснок и лук, чтобы весной получить крепкие всходы.

Идеальное время для посадки — конец сентября и начало октября. Если посадить чеснок слишком рано, он пустит зеленые стрелки. Нагрянет зимняя оттепель — и зеленые ростки окажутся на морозе.

"Идеально даже вообще конец сентября. Все что в сентябре посажено, нормально себя чувствует. Самое главное — это оттепель, он может прорастать.

Чеснок — культура живучая, он перенесет даже наледь, но лишний стресс растению не нужен", - отмечает эксперт.