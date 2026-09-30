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Оттепели, вороны и шаг в 6 сантиметров: секреты посадки чеснока под зиму в Ленобласти

Опубликовано: 30 сентября 2026 04:42
 Проверено редакцией
Оттепели, вороны и шаг в 6 сантиметров: секреты посадки чеснока под зиму в Ленобласти
Оттепели, вороны и шаг в 6 сантиметров: секреты посадки чеснока под зиму в Ленобласти
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Вырастить отличный озимый чеснок на северо-западе несложно.

В Ленинградской области зимы непредсказуемые: мороз быстро сменяется оттепелью, а земля то замерзает, то покрывается лужами.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала "Городовому", как и когда высаживать чеснок и лук, чтобы весной получить крепкие всходы.

Когда отправляться на грядки?

Идеальное время для посадки — конец сентября и начало октября. Если посадить чеснок слишком рано, он пустит зеленые стрелки. Нагрянет зимняя оттепель — и зеленые ростки окажутся на морозе.

"Идеально даже вообще конец сентября. Все что в сентябре посажено, нормально себя чувствует. Самое главное — это оттепель, он может прорастать.

Чеснок — культура живучая, он перенесет даже наледь, но лишний стресс растению не нужен", - отмечает эксперт.

Как правильно сажать чеснок

Перед посадкой разберите головку чеснока на отдельные зубки. Выбирайте самые крупные и здоровые. Чистить их от шелухи не надо.

Схема посадки простыми словами:

  • Глубина: около 10 см. На такой глубине зубкам не страшны перепады температур.
  • Расстояние в ряду: примерно 6 см друг от друга. Посадка получается плотнее обычного, но это плюс. Часть зубков зимой могут подпортить вредители или гниль, поэтому нужен небольшой запас.
  • Расстояние между рядами: около 10 см.

Совет: Выбирайте под чеснок самое сухое и солнечное место на участке. В низинах, где весной долго стоит талая вода, чеснок просто сгниет.

Правило главного соседа: после чего сажать?

Никогда не сажайте чеснок на то же место, где они росли в этом году. В почве накапливаются болезнетворные грибки и вредители. По этой же причине нельзя сажать чеснок после лука или декоративных луковичных цветов.

"Самое главное - не там, где рос раньше чеснок или лук. То есть после капусты, редьки, моркови можно, но только не после лука и чеснока. В почве накапливаются вредители и болезни, которые помогают доедать новую посадку", - отмечает агроном.

Меняйте место посадки каждый год. Повторно возвращать чеснок на ту же грядку можно только через 3–4 года.

Удобрения и защита от птиц

Почвы в нашем регионе чаще всего тяжелые (суглинки). Чеснок любит древесную золу, но вносить ее тоннами осенью нет смысла.

Если весна будет дружной и дождливой, талая вода просто смоет все полезные вещества глубоко в землю. Корни до них не дотянутся. Поэтому все основные подкормки лучше отложить на весну, когда чеснок пустится в рост.

Как защитить грядку осенью:

  1. Мульчирование. Накройте грядку небольшим слоем торфа, сухих листьев или лапника. Это сгладит перепады температур во время оттепелей.
  2. Защита от ворон. Весной молодые зеленые проростки привлекают птиц — вороны любят выдергивать их из земли. Положите поверх грядки сухие срезанные ветки после осенней обрезки сада. Птицы не смогут нормально сесть на грядку, испугаются и улетят.

Ранее «Городовой» рассказывал, как вырастить суперфуд на кухне за 10 дней.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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