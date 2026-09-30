Котлетки по-турецки: дети обожают эту вкуснятину – да и вы будете в восторге

Организация сбалансированного и привлекательного рациона для детей является важной задачей, поэтому предлагаем расширить ваш перечень проверенных рецептов следующим вариантом приготовления котлет.
Ингредиенты:
- говяжий фарш — 700 г;
- болгарский перец — 1 шт.;
- свежая кинза — 1 пучок;
- томатная паста — 2 ч. л.;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- сушеный молотый чеснок — ½ ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Болгарский перец необходимо нарезать мелкими кубиками. Кинзу следует тщательно промыть, обсушить и мелко порубить. Подготовленные ингредиенты необходимо соединить с говяжьим фаршем в глубокой емкости.
Добавьте томатную пасту, копченую паприку, сушеный чеснок, соль и черный молотый перец, после чего тщательно перемешайте полученную массу.
Для удобства формирования котлет одинакового размера смачивайте руки водой во избежание прилипания фарша; соблюдение данного этапа является обязательным.
Застелите противень пергаментом и выложите подготовленные изделия. Рекомендуется нанести вилкой или деревянной палочкой неглубокие декоративные насечки на поверхность котлет.
Поместите противень в предварительно разогретый до 180 градусов духовой шкаф. Запекайте в течение 45 минут до образования золотистой корочки.
Фото сгенерировано ИИ
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