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Котлетки по-турецки: дети обожают эту вкуснятину – да и вы будете в восторге

Опубликовано: 30 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Котлетки по-турецки: дети обожают эту вкуснятину – да и вы будете в восторге
Котлетки по-турецки: дети обожают эту вкуснятину – да и вы будете в восторге
Городовой ру
Это блюдо непременно понравится детям

Организация сбалансированного и привлекательного рациона для детей является важной задачей, поэтому предлагаем расширить ваш перечень проверенных рецептов следующим вариантом приготовления котлет.

Ингредиенты:

  • говяжий фарш — 700 г;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • свежая кинза — 1 пучок;
  • томатная паста — 2 ч. л.;
  • копченая паприка — 1 ч. л.;
  • сушеный молотый чеснок — ½ ч. л.;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Болгарский перец необходимо нарезать мелкими кубиками. Кинзу следует тщательно промыть, обсушить и мелко порубить. Подготовленные ингредиенты необходимо соединить с говяжьим фаршем в глубокой емкости.

Добавьте томатную пасту, копченую паприку, сушеный чеснок, соль и черный молотый перец, после чего тщательно перемешайте полученную массу.

Для удобства формирования котлет одинакового размера смачивайте руки водой во избежание прилипания фарша; соблюдение данного этапа является обязательным.

Застелите противень пергаментом и выложите подготовленные изделия. Рекомендуется нанести вилкой или деревянной палочкой неглубокие декоративные насечки на поверхность котлет.

Поместите противень в предварительно разогретый до 180 градусов духовой шкаф. Запекайте в течение 45 минут до образования золотистой корочки.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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