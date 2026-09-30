Сколько получали в СССР в переводе на современные деньги — суммы, которые вас удивят

Советская зарплата в 150–200 рублей сейчас выглядит почти символической. Сравнивать ее с нынешними в лоб бессмысленно: цены задавало государство, и валютный курс тут не помощник. Примерный масштаб все же представить можно.
Откуда брать отсчет
Удобнее смотреть на 1985 год — спокойный период перед потрясениями конца 1980-х. В среднем платили около 190 рублей, но разброс огромный: молодой специалист — 120–150, учитель или инженер — 150–200, шахтер или северянин — 400–500.
Во что это переводится
По потребительской корзине рубль середины 1980-х тянет примерно на 300–400 сегодняшних. Это не обменный курс, а прикидка размаха:
- 120 рублей — около 36–48 тысяч;
- 200 рублей — примерно 60–80 тысяч;
- 300 рублей — порядка 90–120 тысяч;
- 500 рублей — примерно 150–200 тысяч.
Почему пересчет хромает
Хлеб за 20 копеек — лишь половина картины: на 200 рублей уходила тысяча буханок. Но телевизор стоил 600–700 рублей, а ВАЗ переваливал за 8 тысяч, то есть за несколько годовых доходов.
Не надо было копить на аренду и медицину, зато работал дефицит: машина, мебель и хорошая одежда шли через очередь, распределение на заводе или знакомых, а квартиры и путевки давало государство. Об этом сообщает автор канала "GadgetPage" (18+).
Итог
Единого курса советского рубля нет: по продуктам одна сумма, по машинам другая. Для бытового прикида 150–200 рублей — это порядка 45–80 тысяч нынешних, а 300–400 — около 90–160 тысяч.
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