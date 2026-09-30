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Сколько получали в СССР в переводе на современные деньги — суммы, которые вас удивят

Опубликовано: 30 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Сколько получали в СССР в переводе на современные деньги — суммы, которые вас удивят
фото Global Look Press
На что реально хватало средней советской зарплаты

Советская зарплата в 150–200 рублей сейчас выглядит почти символической. Сравнивать ее с нынешними в лоб бессмысленно: цены задавало государство, и валютный курс тут не помощник. Примерный масштаб все же представить можно.

Откуда брать отсчет

Удобнее смотреть на 1985 год — спокойный период перед потрясениями конца 1980-х. В среднем платили около 190 рублей, но разброс огромный: молодой специалист — 120–150, учитель или инженер — 150–200, шахтер или северянин — 400–500.

Во что это переводится

По потребительской корзине рубль середины 1980-х тянет примерно на 300–400 сегодняшних. Это не обменный курс, а прикидка размаха:

  • 120 рублей — около 36–48 тысяч;
  • 200 рублей — примерно 60–80 тысяч;
  • 300 рублей — порядка 90–120 тысяч;
  • 500 рублей — примерно 150–200 тысяч.

Почему пересчет хромает

Хлеб за 20 копеек — лишь половина картины: на 200 рублей уходила тысяча буханок. Но телевизор стоил 600–700 рублей, а ВАЗ переваливал за 8 тысяч, то есть за несколько годовых доходов.

Не надо было копить на аренду и медицину, зато работал дефицит: машина, мебель и хорошая одежда шли через очередь, распределение на заводе или знакомых, а квартиры и путевки давало государство. Об этом сообщает автор канала "GadgetPage" (18+).

Итог

Единого курса советского рубля нет: по продуктам одна сумма, по машинам другая. Для бытового прикида 150–200 рублей — это порядка 45–80 тысяч нынешних, а 300–400 — около 90–160 тысяч.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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