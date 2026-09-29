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Что посадить под зиму, чтобы весной выиграть три недели — проверенные культуры

Опубликовано: 29 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Что посадить под зиму, чтобы весной выиграть три недели — проверенные культуры
фото Global Look Press
Стоит ли сеять под зиму — или лучше подождать весны

Кому-то подзимний посев кажется странной затеей: ну какой толк от семян в промёрзшей земле? А на деле это способ получить зелень на столе заметно раньше соседей и заодно снять часть весенней суеты. Главное — не торопиться и не сеять «по календарю», а ждать настоящих холодов.

В чём фишка метода

Смысл в том, чтобы семена набухли и промёрзли, но не проросли до весны. Как только сойдёт снег, они сразу трогаются в рост за счёт талой влаги — отсюда и выигрыш в 2–3 недели. Бонусом — естественная закалка: такие всходы крепче и лучше переносят перепады температур.

Что сеять и как не ошибиться: один универсальный список

  • морковь (ранние сорта — для еды летом, не для хранения);
  • свёкла (только устойчивая к цветушности);
  • редис (даёт ранний урожай);
  • лук и озимый чеснок;
  • зелень (укроп, петрушка, шпинат, салат);
  • щавель, пастернак, корневой сельдерей;
  • холодостойкие цветы (календула, васильки, аквилегия и др.);
  • огурцы, томаты, фасоль и другие теплолюбивые культуры — не сеять: они не переживут мороз.

Подзимний посев — это не экзотика, а практичный приём: ранний урожай плюс меньше работы в горячую весеннюю пору. Риск небольшой, а выгода ощутимая, если не спешить и ориентироваться на погоду. Об этом сообщила опытный садовод Виктория Радзевская.

Личный опыт автора «Городового» Анастасии Чуваковой

Однажды она посеяла морковь под зиму на приподнятой грядке — и уже в мае собирала молодую морковь. В другой раз поторопилась с посевом в тёплую осень — всходы погибли от мороза. С тех пор она всегда ждёт устойчивых холодов и готовит землю заранее.

Ранее мы сообщали, как правильно хранить свежие помидоры.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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