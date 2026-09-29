Как покрасить волосы после 40, чтобы выглядеть моложе: названы три лучших оттенка

Подбираем оттенки волос, которые подойдут после 40 лет

С возрастом пигмент волос становится более тусклым, появляется седина, что отражается на лице. Если подобрать хороший оттенок, то он поможет выглядеть на несколько лет моложе без пластической хирургии и уколов.

После 40 лет лучше подбирать тот оттенок, который не будет подчеркивать возрастные изменения. Есть три варианта, идеально подходящие для этой цели.

Теплый карамельный блонд

Пепельные и платиновые блонды могут подчеркивать бледность кожи, а также делать лицо уставшим. Из-за этого лучше отдавать предпочтение карамельному блонду. Его можно сравнить со светофильтром - оттенок делает кожу сияющей, а также позволяет скрыть мелкие морщины.

Карамельный блонд подойдет как для смуглой, так и для светлой кожи. Если у вас волосы имеют русый или темно-русый оттенок, то радикального осветления не потребуется, сообщает lady.mail.ru.

Мягкий шоколадный с теплым подтоном

При выборе правильного подтона темные цвета могут молодить. Лучше отказаться от черного и прочих холодных оттенков, так как они подчеркивают морщины, делают образ строгим. При выборе шоколадного с рыжеватым или медным подтоном образ становится более свежим.

Шоколадные оттенки выигрышно смотрятся на коже с теплым цветотипом. Они визуально делают кожу более гладкой, а также добавляют лицу глубину. Такой цвет не требует частого окрашивания, так как достаточно обычного тонирования.

Медный с рыжиной

Рыжие оттенки сложно назвать универсальными, но именно они сильнее всего делают лицо моложе. Присмотритесь к меди, рыжине, теплому медному оттенку. Эти цвета придают коже сияние, а также прекрасно справляются с сединой.

Лучше отдавать предпочтение теплым оттенкам, так как холодный рыжий делает лицо тусклым.

Вывод

Сделать лицо более свежим и молодым возможно без различных процедур и хирургии, ведь для этого достаточно правильно подобрать оттенок волос. Женщинам после 40 лет стоит присмотреться к теплому блонду, мягкому шоколаду и теплому медному оттенку.

Полезный совет

Лучше всего красить волосы в профессиональных салонах красоты или парикмахерских, которые имеют опыт работы с подобными оттенками. Добиться их в домашних условиях не получится, поэтому лучше не экспериментировать. Перед записью желательно изучить портфолио мастера.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова пробовала краситься как в холодные, так и в теплые оттенки. Она остановилась именно на втором варианте, так как кожа начинает смотреться более выигрышно. К подобному мнению автор пришла после изучения фотографий в галерее смартфона. На тех фото, где волосы были окрашены в холодный оттенок, лицо смотрелось уставшим, а также были подчеркнуты мелкие несовершенства.

Фото: Сгенерировано ИИ

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