Побег из Петербурга на Ладогу: два отличных маршрута на выходные

Ладога — этоне только Шлиссельбург и Орешек.

Многие думают, что Ладога — это только крепость Орешек. На самом деле здесь есть всё: песчаные пляжи, старинные маяки, скалы и сказочные острова. Это главное озеро Северо-Запада, и добраться до него из Питера очень просто.

Тревел-блогер, автор канала TRAVEL ФИШКИ Марина Степанова рассказал "Городовому" про два плана поездки — на скромные выходные и на полноценные мини-каникулы.

Сценарий 1. Поездка на 1 ночь: юг Ладоги и маяки

Идеальный выбор, если хочется быстро сменить обстановку и уложиться в два дня.

"Для этого маршрута лучше всего автомобиль: из Петербурга ехать около часа, а дальше удобно соединить все точки одной поездки. Начните с крепости Орешек — на остров переправляются на теплоходе. Затем погуляйте по Шлиссельбургу: Петровские шлюзы и Староладожский канал, Соборная площадь и Музей истории города. На ночь — необычный глэмпинг YAGODA у воды", - советует эксперт.

День 2. Утром отправляйтесь к Осиновецкому маяку. Он входит в топ самых высоких деревянных и каменных маяков мира. Рядом лежит чистый песчаный пляж.

Сценарий 2. Поездка на 2–3 дня: север Ладоги и Карелия

Маршрут для тех, кто скучает по настоящим скалам, лесам и северной природе.

Как ехать: Около 4 часов на машине по трассе А-121 или на комфортной «Ласточке». Базовый город для ночёвки — Сортавала.

"По пути можно сделать остановку в Приозерске у крепости Корела, а ближе к Карелии — заглянуть в «Гору Филина» в Лахденпохье: огромный финский военный бункер, вырубленный прямо в скале. Остановиться в Piipun Piha — историческом отеле на берегу Ладоги со своим пирсом и архитектурной фишкой — оригинальной промышленной кирпичной трубой", - говорит Марина Степанова.

План по дням:

День 1: Скалы и каньон. Поднимитесь на гору Паасо — с неё открывается лучший вид на карельские леса. Затем заскочите к шумным водопадам Ахвенкоски и ешьте дальше — в горный парк «Рускеала». Совет: Из Сортавалы в Рускеалу ходит «Ретропоезд» на паровой тяге. Детям и взрослым очень нравится!

День 2: Шхеры и архитектура. Арендуйте катер в Сортавале и отправляйтесь в Ладожские шхеры. Это лабиринт из скалистых островов. Водитель катера высадит вас на одном из них, чтобы сделать крутые фото. Вечером погуляйте по Сортавале. Город долго был финским, поэтому архитектура здесь очень необычная.

День 3: Остров Валаам. Если есть запас времени, садитесь на скоростной «Метеор». До Валаама плыть всего час. На прогулку по монастырю и острову уйдёт около 6–7 часов.

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