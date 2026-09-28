Двухрядная Газель NN «Фермер» с полным приводом: преимущества перед пикапом и мнения водителей

На российском рынке классические пикапы не получили широкого распространения из-за высокой цены и ограниченной практичности. В России их задачи выполняет полноприводная двухрядная Газель NN «Фермер».
Проходимость
О своем опыте поездки на ней рассказал автор "За рулем". Тестировали машину за городом, где она хорошо показала себя в условиях бездорожья. Оказавшись перед упавшим на дорогу деревом, водитель подключил передний мост и включил понижающую передачу, и "Газель" успешно преодолела препятствие.
Кабина на 7 человек
В кабине можно разместить до семи человек в два ряда, правда места для второго ряда немного. На передней панели два верхних отделения; крышка меньшего из них может служить держателем для телефона с навигатором. Сиденье водителя — с подвеской.
Двигатель и трансмиссия
- Установлен турбодизель G-серии. Его характеристики:
- Мощность — 150 л.с.
- Крутящий момент — 420 Н·м, доступен с 1700 об/мин.
- КПП — 6-ступенчатая механическая.
- Привод — подключаемый полный.
Благодаря высокому моменту машина уверенно движется на шестой передаче уже с 50 км/ч. Механизм переключения передач работает чётко, без излишних усилий. Подвеска с грузом в тонну становится мягче, раскачивание отсутствует.
Цена и конкуренты
Стоимость Газели NN 4×4 «Фермер» — 3,7 млн рублей. Это дороже классических пикапов, но они меньше по размерам и уступают в проходимости. Полноразмерные американские пикапы стоят значительно больше.
Мнения водителей:
"Кабину надо четырёхдверную и удлиненную на 20 см, для задних пассажиров. Спинку переднего пассажирского дивана раздельную, ближнюю к водителю складную в большой стол. Бензиновый, бензо-газовый ДВС, а не только безальтернативный дизель".
"За такие деньги можно и автомат коробку, которой у нас походу никогда не будет, для незамутненного чистого управления без излишеств есть УАЗ СГР."
Газель NN 4×4 «Фермер» подойдёт для фермерских хозяйств, охотничьих угодий и поездок по бездорожью. Она сочетает грузоподъёмность, проходимость и возможность перевозить семерых. Однако высокая цена делает её доступной не каждому. Если бюджет ограничен, остаётся стандартная заднеприводная Газель.
Фото создано при помощи ИИ
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