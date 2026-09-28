Как быстро очистить стекло духовки и вернуть белизну кухонным полотенцам: простые приёмы без дорогой химии

Дорогая бытовая химия не всегда обязательна. Для многих задач достаточно простых средств, которые найдутся на кухне. Сода, соль и уксус помогают справиться с загрязнениями не хуже специализированных составов.
Чистое стекло духовки без агрессивной химии
Стекло духовки со временем покрывается жиром и остатками пищи. Для лёгких загрязнений готовят пасту из соды и воды. Её наносят на остывшее стекло и оставляют на некоторое время, чтобы грязь размягчилась. Затем поверхность протирают влажной губкой. Если налёт жирный, в пасту добавляют немного средства для мытья посуды. Лимонную кислоту используют отдельно и осторожно, если производитель не запрещает кислые составы. Важно не смешивать разные средства без необходимости.
Как вернуть белизну кухонным полотенцам
Кухонные полотенца быстро впитывают жир и загрязнения, ткань сереет и покрывается пятнами. Перед стиркой их замачивают в горячей воде с солью: пять столовых ложек на пять литров воды. Оставляют на несколько часов, затем стирают обычным способом. Соль не является полноценным отбеливателем, поэтому при сильных загрязнениях лучше использовать подходящее средство с учётом типа ткани.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова пользуется этими приёмами давно. Для стекла духовки она добавляет в содовую пасту каплю средства для мытья посуды — жир отходит быстрее. А после замачивания полотенец в соли она добавляет в стирку полстакана уксуса: ткань становится мягче и не пахнет сыростью. Этот совет она советует всем, кто хочет обойтись без дорогой химии.
Простые средства помогают содержать дом в чистоте без лишних затрат. Главное — учитывать материал поверхностей и не смешивать несовместимые составы.
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