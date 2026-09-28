Прогулки на высоте: в крепости Орешек снова открыли «Ладожский променад»

В крепости Орешек починили главный панорамный маршрут.

Крепость Орешек — уникальное место. Она стоит на острове прямо у истока Невы из Ладожского озера. Недавно здесь произошло важное событие: для туристов снова открыли главный панорамный маршрут — «Ладожский променад».

Что такое «Ладожский променад»?

Это деревянный настил с прочными перилами, который идет прямо по верху крепостных стен. Он соединяет несколько древних башен.

С высоты открывается потрясающий вид на бескрайнее Ладожское озеро и бурлящий исток Невы. Это идеальная локация для красивых фотографий и возможность увидеть крепость глазами её древних защитников.

Что починили для туристов?

Как рассказали в Смольном, маршрут временно закрывали на ремонт. Из-за сурового климата, ладожских ветров и тысяч туристов деревянные конструкции износились.

Специалисты полностью обновили настил и перила. Заодно они укрепили башню Головкина — одну из самых старых на острове. Там установили защитные козырьки.

Теперь гулять по стенам полностью безопасно. При этом исторические каменные полы и бойницы XVI века остались в первозданном виде.

Немного истории: чем знаменит Орешек?

Крепость основал внук Александра Невского ещё в 1323 году. Название острову и крепости дали в честь лещины — дикого орешника, который тут рос.

У этого места невероятная судьба:

Шведский период. В XVII веке крепость захватили шведы и переименовали в Нотебург.

В XVII веке крепость захватили шведы и переименовали в Нотебург. Возвращение Петром I. В 1702 году Пётр Великий лично руководил штурмом и вернул крепость России.

В 1702 году Пётр Великий лично руководил штурмом и вернул крепость России. «Русская Бастилия». Долгое время здесь была суровая тюрьма для политических заключенных.

Долгое время здесь была суровая тюрьма для политических заключенных. Подвиг в годы войны. Во время Блокады Ленинграда небольшой гарнизон 500 дней держал оборону в руинах крепости, не дав врагу перекрыть путь по Неве.

Сегодня крепость Орешек входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Часть зданий на острове до сих пор не восстановлена. Но в этом и заключается их главная прелесть. Следы от снарядов, пробоины в каменных стенах и разрушенные своды создают особую атмосферу. Это не современная декорация, а настоящая, живая история.

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