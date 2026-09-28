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Яичницу больше не жарю: готовлю легендарный крок-мадам — завтрак как в парижской кофейне

Опубликовано: 28 сентября 2026 18:02
 Проверено редакцией
Яичницу больше не жарю: готовлю легендарный крок-мадам — завтрак как в парижской кофейне
Яичницу больше не жарю: готовлю легендарный крок-мадам — завтрак как в парижской кофейне
Городовой ру
Обычная яичница превращается в парижский завтрак, если положить её на горячий сэндвич с ветчиной, сыром и соусом бешамель. 

Крок-мадам — это не просто яичница, а горячий сэндвич с ветчиной, сыром и сливочным соусом, увенчанный глазуньей. Такой завтрак выглядит как из парижского кафе, а готовится из простых продуктов.

Соус и сборка: основа вкуса

Для двух сэндвичей возьмите 4 ломтика хлеба, по 100 г ветчины и полутвёрдого сыра, 2 яйца, масло, муку и молоко.

Процесс приготовления:

  1. Сначала сварите бешамель: в сотейнике растопите масло, добавьте ложку муки, прогрейте и постепенно влейте половину стакана тёплого молока, помешивая венчиком. Когда соус загустеет, посолите и добавьте мускатный орех.
  2. Ломтики хлеба смажьте соусом, на два положите ветчину и сыр, накройте оставшимся хлебом.
  3. Обжарьте сэндвичи на сливочном масле до румяной корочки, чтобы сыр расплавился.

Яйцо сверху: сохраняем желток жидким

Отдельно приготовьте две глазуньи. Важно, чтобы желтки остались жидкими. Горячие сэндвичи переложите на тарелки, сверху положите яйцо и посыпьте зеленью. При разрезании желток растекается по хлебу, смешиваясь с сыром и бешамелем — это и есть классический крок-мадам.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит крок-мадам для семейных завтраков. Она советует добавить в бешамель чайную ложку горчицы для пикантности. Вместо тостового хлеба она берёт багет, нарезанный наискосок, — так сэндвич получается хрустящим. А глазунью готовит на медленном огне под крышкой, чтобы желток остался жидким. Этот приём она подсмотрела в маленьком парижском бистро.

Интересный факт. Название «крок-мадам» появилось во Франции в начале XX века. Крок-месье — это тот же сэндвич, но без яйца. Считается, что яйцо сверху напоминало поварам дамскую шляпку, отсюда и «мадам».

Крок-мадам — простой способ разнообразить утро. Соус, ветчина, сыр и жидкий желток создают гармонию вкусов.

Ранее мы расказали, как приготовить лимонный пирог без выпечки за 5 минут.

Автор:
Евгения Сухова
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