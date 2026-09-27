Когда очень хочется сладкого и так мало времени: готовлю лимонный пирог без выпечки за 5 минут

Когда хочется домашней выпечки, а времени почти нет, выручает микроволновка. Этот лимонный пирог готовится буквально за пять минут: смешали, поставили, достали. Аромат цитруса и нежная текстура делают его похожим на десерт из пекарни.
Что понадобится
Посуда: стеклянная круглая форма, пергамент, немного растительного масла без запаха.
Для теста: 2 яйца, щепотка соли, 100 г сахара, 1 ч. л. ванильного экстракта (или ванильный сахар по вкусу), 100 мл молока, 80 мл растительного масла без запаха, цедра одного лимона (только жёлтая часть), 2 ст. л. лимонного сока, 150 г муки, 1 ст. л. крахмала, 1 ч. л. разрыхлителя.
Для глазури: 80 г сахарной пудры, лимонный сок, немного цедры для украшения.
Как приготовить
- Форму выстелите пергаментом, смажьте дно и бока маслом.
- В миске взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте ваниль, молоко, масло, цедру и лимонный сок.
- Всыпьте просеянную муку с крахмалом и разрыхлителем, перемешайте до негустой однородности.
- Вылейте тесто в форму и готовьте на максимальной мощности (800–900 Вт) 4–5 минут.
- Проверяйте шпажкой уже через четыре минуты: если тесто сырое, добавьте 20–30 секунд. Важно не передержать — тогда корж останется нежным.
- Готовый пирог остудите.
- Для глазури смешайте пудру с лимонным соком до нужной густоты.
- Чтобы она быстрее застыла, прогрейте её пару секунд в микроволновке, сразу вылейте на корж, разровняйте и посыпьте цедрой.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такой пирог часто. Она советует брать только жёлтую часть цедры, не задевая белую — иначе появится горечь. Её дополнительный приём: если хочется более плотной текстуры, замените молоко кефиром, а муку — половиной кукурузного крахмала. А для аромата она добавляет щепотку куркумы — цвет становится ярче, а вкус не меняется.
Пирог простой, быстрый и ароматный. Микроволновка справляется за пять минут, а лимонная глазурь делает его нарядным.
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