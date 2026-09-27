Когда очень хочется сладкого и так мало времени: готовлю лимонный пирог без выпечки за 5 минут

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Готовлю лимонный пирог так, что он не получается слишком кислым: нежность в каждом кусочке

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О шарлотке и не вспоминаю: подаю на стол нежный яблочный пирог — получается у всех, кто готовит его впервые

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Покупаю кефир только для этого пирога: 5 минут — и тесто готово, можно в духовку

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Свёкла сварится за 25 минут: о методе с сахаром знают лишь единицы — без микроволновки, скороварки и духовки

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Забываю про классическую шарлотку, когда дома есть яблоки: рецепт нежного пирога с воздушным суфле

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