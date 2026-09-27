Как сохранить пеларгонию с дачи до весны: 3 способа уберечь от холода

Пеларгония не зимует в открытом грунте, но сохранить её до весны можно тремя способами.

Пеларгония, знакомая многим как герань, всё лето украшает балконы и веранды. Но в средней полосе она не переживает зиму в открытом грунте. Осенью растения переносят в помещение или заранее заготавливают черенки. Вот три способа, которые работают.

Сохраняем куст в горшке

Самый надёжный вариант — забрать растение домой. Если пеларгония росла в кашпо, пересадка не нужна: корни не пострадают. Перед переносом осмотрите нижнюю сторону листьев — там часто прячутся тля и белокрылка. Удалите больные и засохшие листья, при необходимости обработайте препаратом. Длинные побеги слегка укоротите, но не совмещайте обрезку с резкой сменой условий.

Поставьте горшок в светлое место без сквозняков. Многие зональные сорта хорошо зимуют при +8...+12 C. Если прохладной веранды нет, подойдёт подоконник, но в тепле при нехватке света побеги вытянутся. Куст из открытого грунта осторожно выкопайте с большим комом земли, посадите в рыхлый субстрат с дренажом. Не берите слишком большой горшок — в нём корни задохнутся. После пересадки умеренно полейте и на время уберите от других растений, чтобы убедиться, что вредители не попали в дом.

Черенки и зимовка без грунта

Если кусты крупные, а места мало, нарежьте верхушечные черенки длиной 7–12 см. Удалите нижние листья и бутоны, дайте срезам подсохнуть. Высадите в лёгкий субстрат, поливайте осторожно и не накрывайте пакетом — при высокой влажности черенки загнивают. К весне они окрепнут и займут меньше места.

Для крепких зональных пеларгоний с одревесневшими стеблями есть третий способ — хранение без грунта. Растение выкапывают, стряхивают землю, укорачивают побеги и подвешивают или кладут в ящики в прохладном помещении. Главное — баланс влажности: при сухости корни обезвоживаются, при сырости загнивают. Способ рискованный, поэтому лучше заготовить черенки.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова сохраняет пеларгонии несколькими способами. Она советует ставить горшки на светлый подоконник подальше от батареи, поливать только после просыхания верхнего слоя и не подкармливать до весны. Её приём: перед заносом в дом опустить горшки на 10 минут в таз с тёплой водой — это выгоняет вредителей из грунта. Весной она приучает кусты к солнцу постепенно, вынося их на улицу сначала на час.

Сохранить пеларгонию до весны можно даже в квартире. Выбирайте способ по условиям: куст в горшке, черенки или зимовка без грунта. Умеренный полив, прохлада и свет помогут растениям дождаться тепла.

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