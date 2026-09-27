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О шарлотке и не вспоминаю: подаю на стол нежный яблочный пирог — получается у всех, кто готовит его впервые

Опубликовано: 27 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
О шарлотке и не вспоминаю: подаю на стол нежный яблочный пирог — получается у всех, кто готовит его впервые
О шарлотке и не вспоминаю: подаю на стол нежный яблочный пирог — получается у всех, кто готовит его впервые
Городовой ру
Рецепт аппетитного яблочного пирога

Рекомендуем приготовить этот нежный яблочный пирог, который станет отличной альтернативой классической шарлотке. Рецепт отличается простотой исполнения и гарантирует превосходный результат даже для начинающих кулинаров.

Ингредиенты для теста:

  • яйца — 2 шт.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сахар — 120 г;
  • разрыхлитель — 2 ч.л.;
  • сливочное масло — 1 ст.л.;
  • молоко — 120 мл;
  • мука — 250 г.

Ингредиенты для крема:

  • яйца — 1 шт.;
  • крахмал — 1 ст.л.;
  • сахар — 1 ст.л.;
  • молоко — 250 мл;
  • яблоки — 3 шт.

Приготовление крема:

Соедините яйца с сахаром и крахмалом в сотейнике, тщательно перемешайте венчиком. Добавьте молоко, повторно взбейте и варите на медленном огне до загустения смеси.

Приготовление теста:

Взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром в глубокой емкости. Добавьте молоко и размягченное сливочное масло, перемешайте. Введите просеянную муку и разрыхлитель, после чего замесите однородное тесто.

Очищенные яблоки нарежьте небольшими ломтиками или измельчите с помощью терки, после чего распределите их в предварительно смазанной маслом форме для выпекания.

Залейте подготовленную основу тестом и разровняйте его поверхность. С помощью кондитерского мешка нанесите крем на пирог в виде спирали.

Выпекайте изделие в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Желаем приятного чаепития.

Ранее мы рассказали, как приготовить пиццу на сковороде.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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