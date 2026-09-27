О шарлотке и не вспоминаю: подаю на стол нежный яблочный пирог — получается у всех, кто готовит его впервые

Рекомендуем приготовить этот нежный яблочный пирог, который станет отличной альтернативой классической шарлотке. Рецепт отличается простотой исполнения и гарантирует превосходный результат даже для начинающих кулинаров.
Ингредиенты для теста:
- яйца — 2 шт.;
- ванильный сахар — 10 г;
- сахар — 120 г;
- разрыхлитель — 2 ч.л.;
- сливочное масло — 1 ст.л.;
- молоко — 120 мл;
- мука — 250 г.
Ингредиенты для крема:
- яйца — 1 шт.;
- крахмал — 1 ст.л.;
- сахар — 1 ст.л.;
- молоко — 250 мл;
- яблоки — 3 шт.
Приготовление крема:
Соедините яйца с сахаром и крахмалом в сотейнике, тщательно перемешайте венчиком. Добавьте молоко, повторно взбейте и варите на медленном огне до загустения смеси.
Приготовление теста:
Взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром в глубокой емкости. Добавьте молоко и размягченное сливочное масло, перемешайте. Введите просеянную муку и разрыхлитель, после чего замесите однородное тесто.
Очищенные яблоки нарежьте небольшими ломтиками или измельчите с помощью терки, после чего распределите их в предварительно смазанной маслом форме для выпекания.
Залейте подготовленную основу тестом и разровняйте его поверхность. С помощью кондитерского мешка нанесите крем на пирог в виде спирали.
Выпекайте изделие в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Желаем приятного чаепития.
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