Зачем нужен ящик под духовкой: многие хозяйки, оказывается, напрасно занимают его крышками и сковородками

Ящик под духовкой часто используют для хранения противней и крышек, но в некоторых моделях он предназначен для подогрева готовых блюд.

Многие хозяйки привычно складывают в ящик под духовкой противни, крышки и формы. Но в некоторых моделях этот отсек выполняет совсем другую функцию — он предназначен для поддержания температуры готовых блюд.

Тёплый ящик: не место для хранения

В ряде духовок нижний ящик — это не хранилище, а камера для подогрева. Готовое блюдо ставят туда, и оно остаётся тёплым, но не продолжает готовиться. Это удобно, когда необходимо подать несколько блюд одновременно: пирог уже испечён, а гости ещё не сели за стол. Если убрать его в тёплый ящик, он не пересохнет и не подгорит, как в работающей духовке.

Как проверить и что можно ставить

Такая функция есть не у всех моделей. В большинстве духовок ящик внизу — обычное хранилище без подогрева. Прежде чем что-то туда ставить, загляните в инструкцию. Если она потерялась, проверьте ящик рукой после работы духовки: тёплые стенки говорят о наличии подогрева, холодные — о том, что это просто отсек для хранения.

Даже если ящик предназначен для подогрева, не всякая посуда подойдёт. Пластиковый контейнер может расплавиться. Безопаснее использовать керамику, стекло и металл. Перед тем как убрать блюдо, проверьте температуру термометром для духовки.

Личный опыт Евгении Суховой

Автор «Городового» Евгения Сухова пользуется тёплым ящиком уже несколько лет. Она заметила: если поставить туда тарелки перед подачей, они остаются горячими до самого ужина. Её совет: не ставьте в ящик блюда в пластиковой упаковке — даже при невысокой температуре она может деформироваться. А ещё она использует тёплый ящик, чтобы размягчить сливочное масло для выпечки: кладёт туда масло на 10–15 минут, и оно становится пластичным, не тая полностью.

Если у вас тёплый ящик, используйте его для поддержания температуры блюд и подогрева посуды. Если это обычное хранилище, не стоит ставить туда продукты, которые могут испортиться от тепла. Проверьте инструкцию — и применяйте отсек по назначению.

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