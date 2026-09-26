Не в холодильнике и не в вазе: где бананы дольше всего остаются желтыми

Рассказываем, где хранить бананы, чтобы они дольше оставались жёлтыми и не портились.

Бананы — тропические фрукты, которые быстро чернеют и портятся. Многие хранят их в холодильнике или в вазе с другими фруктами, не подозревая, что именно там они портятся быстрее всего. Разберёмся, где бананы остаются жёлтыми дольше.

Почему холодильник и ваза не подходят

Оптимальная температура для бананов — 13–14 C. В холодильнике холоднее, и мякоть повреждается: кожура темнеет, а процесс созревания нарушается. Особенно это касается зелёных бананов — им нужно дозреть в тепле, а не в холоде. Спелые же фрукты можно охладить, чтобы затормозить порчу, но кожура всё равно почернеет.

Ваза для фруктов тоже не лучшее место. Яблоки, груши и другие плоды выделяют этилен — газ, который ускоряет созревание. Бананы сами его производят и чувствительны к нему. Соседство с яблоками заставляет их созревать слишком быстро. К тому же в тепле кухни процесс идёт ещё активнее.

Где хранить бананы правильно

Идеальное место — прохладный, затенённый и проветриваемый угол, вдали от других фруктов и источников тепла. Подойдёт кладовая или самое прохладное место в доме, например прихожая или пространство под шкафом. Не стоит класть бананы рядом с плитой или на подоконник под солнцем.

Полезный приём — подвесить связку на крючок. Так они созревают равномернее, не мнутся и не касаются поверхности, где могут появиться вмятины.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова хранит бананы в прохладной кладовой, подвешивая их на крючок. Она заметила, что в полиэтиленовом пакете они быстро покрываются тёмными пятнами, поэтому использует бумажный пакет с отверстиями — он пропускает воздух и задерживает этилен. Её дополнительный совет: не храните бананы рядом с яблоками, даже в разных отделениях, если они лежат близко. А ещё она советует не мыть бананы заранее — влага ускоряет порчу.

Бананы любят прохладу, темноту и покой. Уберите их от других фруктов, не кладите в холодильник и подвесьте — так они останутся жёлтыми дольше.

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