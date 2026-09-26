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Китайский метод от запаха старости в квартире - свежесть вместо затхлости всего за 2 часа

Опубликовано: 26 сентября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Китайский метод от запаха старости в квартире - свежесть вместо затхлости всего за 2 часа
Китайский метод от запаха старости в квартире - свежесть вместо затхлости всего за 2 часа
Городовой ру
Как избавиться от затхлого духа

Запахом старости в квартире принято называть стойкую смесь из застоявшегося воздуха, пыли, старых тканей. Освежители воздуха только временно маскируют проблему. Но есть методы, которые действительно работают против затхлости.

Китайский метод с цитрусовыми и кофе

В Китае, где квартиры часто небольшие и страдают от затхлости, этот способ используют повсеместно. Кожуру лимонов и апельсинов не выбрасывают, а сушат, затем измельчают в порошок. Смешивают с горстью кофейных зёрен и щепоткой кардамона. Полученную смесь раскладывают по тканевым мешочкам и размещают в шкафах, кладовках и на полках. Через час-два запах уходит, а вместо него остаётся лёгкая цитрусовая свежесть.

Сода и лавровый лист

Этот способ рекомендуют хозяйки и блогеры. Понадобится пищевая сода, несколько лавровых листьев (или веточка розмарина) и небольшая жаростойкая мисочка. Насыпьте 2-3 столовые ложки соды, положите сверху измельчённые листья. Прогрейте смесь на сухой сковороде, пока не появится аромат. Сода при нагревании активно поглощает запахи, а лавр наполняет воздух свежими нотами. Это сочетание заметно освежает помещение.

Марганцовка

Часто запах старости вызывает мебель. Чтобы его вывести, разведите слабый раствор марганцовки, до светло-розового оттенка. Протрите салфеткой, смоченной в растворе, стены, двери, полы и углы. Марганцовка дезинфицирует поверхность, но может слегка ее окрасить, поэтому используйте только на тёмной мебели. После обработки обязательно проветрите помещение.

Вывод

Борьбу с запахом старости начните с генеральной уборки и избавления от лишнего текстиля. Затем попробуйте один из этих методов. И не забывайте, что лучшая профилактика — регулярное проветривание и влажная уборка.

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Автор:
Артем Петров
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