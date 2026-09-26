Как в старинных сёлах отваживают мышей от дома без химии: 4 линии обороны от грызунов

Избавляемся от мышей с помощью кота, ароматных трав, золы и ловушек

С наступлением холодов любой загородный дом становится целью для мышей, которым нужно найти укрытие на зиму. Именно поэтому хозяевам жилья расслабляться не приходится.

В этой ситуации выручат только четыре линии обороны. По отдельности они не принесут такой эффективности.

Стоит ли использовать яды

Некоторые жители загородного жилья используют отравы, но они опасны, в первую очередь, для человека. У многих грызунов уже сформировался иммунитет к таким ядам. Именно поэтому выручит только комплексный подход.

Первая линия обороны - хвостатый хищник

Возьмите к себе на участок кошку. Лучше всего найти ее на улице, так как такие животные являются превосходными мышеловами. Домашние кошки чаще всего не обращают на грызунов внимания, хотя и такие питомцы хоть немного отпугивают вредителей свои запахом, сообщает канал "Реализатор идей".

Вторая линия обороны - ароматерапия

Если мышь оказалась на участке, то возле дома обязательно должны быть сухие букеты из полыни, бархатцев и мяты. Пучки также можно разместить рядом с продухами, в погребе. Грызуны на дух не переносят ароматные травы.

Третья линия обороны - имитация пожара

Для этого нужно рассыпать в подполе мелкую древесную золу из печки. Мыши боятся запаха гари, так как он напоминает им лесные пожары. Также зола является щелочью, из-за чего раздражает им лапы. Слой порошка должен быть щедрым.

Четвертая линия обороны - ловушки на основе клея

Если отдельные особи все-таки пробрались в дом, то грызунов должны встретить клеевые ловушки. Их можно разложить по углам.

Важно: мыши равнодушны к сыру, поэтому не стоит класть кусочек поверх ловушки. Идеальной приманкой станет семечка, зерно или кусочек собачьего корма.

Что следует знать

Повысить эффективность линий обороны можно в том случае, если заделать все щели, через которые могут пройти мыши. Грызуны способны проникать даже в те отверстия, размер которых сравним с обычным карандашом.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова справляется с мышами на своем участке с помощью золы, а также ароматных трав. Со временем полынь, бархатцы и мята теряют свой запах, поэтому их необходимо менять хотя бы один раз в месяц.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как избавиться от мышей с помощью запахов.