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Прощай, сырость: в Петербург идет золотая осень

Опубликовано: 26 сентября 2026 14:49
 Проверено редакцией
Прощай, сырость: в Петербург идет золотая осень
Прощай, сырость: в Петербург идет золотая осень
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Бесконечные осенние лужи ненадолго исчезнут, а зонтики можно будет оставить дома.

Сентябрьские рекорды: от заморозков до жары

Обычно 26 сентября в Петербурге прохладно. Средняя температура для этого дня — всего +10,2°. Но история знает крайности, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

  • Самый теплый день был совсем недавно, в 2020 году. Тогда воздух прогрелся до летних +23,0°.
  • Самый холодный день пришелся на 1966 год. Термометры показали -1,1°, и город подморозило.
  • Самый сильный ливень прошел в 1940 году. За сутки выпала почти половина месячной нормы осадков — 24 мм.

Выходные: мокро, но тепло

В эти выходные к нам придет последний циклон с Черного моря. Он пролетит дальше на север, но успеет испортить нам субботу и воскресенье.

Будет ветрено и сыро, зато относительно тепло — на 1–2 градуса выше нормы.

  • В субботу ждем облака и местами небольшой дождь. Днем будет до +13…+15°.
  • В воскресенье дождь станет кратковременным. Воздух прогреется до +14…+16°.

Главный подарок: неделя без дождей

Уже с понедельника дождевой сериал закончится. На смену циклону придет мощный азиатский антициклон. Он разгонит тучи и принесет в регион долгожданную сухую погоду.

Ночи станут прохладными, но днем нас ждет настоящее «бабье лето». В понедельник столбики термометров поднимутся до +15…+17°.

Синоптики обещают, что сухая, тихая и комфортная погода задержится у нас примерно на 5–6 дней.

Ранее «Городовой» рассказывал, что погода готовит петербуржцам подарок на выходные.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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