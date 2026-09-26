Прощай, сырость: в Петербург идет золотая осень

Сентябрьские рекорды: от заморозков до жары
Обычно 26 сентября в Петербурге прохладно. Средняя температура для этого дня — всего +10,2°. Но история знает крайности, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
- Самый теплый день был совсем недавно, в 2020 году. Тогда воздух прогрелся до летних +23,0°.
- Самый холодный день пришелся на 1966 год. Термометры показали -1,1°, и город подморозило.
- Самый сильный ливень прошел в 1940 году. За сутки выпала почти половина месячной нормы осадков — 24 мм.
Выходные: мокро, но тепло
В эти выходные к нам придет последний циклон с Черного моря. Он пролетит дальше на север, но успеет испортить нам субботу и воскресенье.
Будет ветрено и сыро, зато относительно тепло — на 1–2 градуса выше нормы.
- В субботу ждем облака и местами небольшой дождь. Днем будет до +13…+15°.
- В воскресенье дождь станет кратковременным. Воздух прогреется до +14…+16°.
Главный подарок: неделя без дождей
Уже с понедельника дождевой сериал закончится. На смену циклону придет мощный азиатский антициклон. Он разгонит тучи и принесет в регион долгожданную сухую погоду.
Ночи станут прохладными, но днем нас ждет настоящее «бабье лето». В понедельник столбики термометров поднимутся до +15…+17°.
Синоптики обещают, что сухая, тихая и комфортная погода задержится у нас примерно на 5–6 дней.
Ранее «Городовой» рассказывал, что погода готовит петербуржцам подарок на выходные.