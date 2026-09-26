Под слоем сырости и с погнутым декором: как часы из Желтой гостиной пережили пожар Гатчинского дворца

Роскошные бронзовые часы пролежали в сырой земле три года. Этот уникальный предмет вернулся к в Гатчинский дворец.

Украшение императорского покоя

В 1850-х годах эти каминные часы поставили в Желтой гостиной. Комната принадлежала Александре Федоровне, супруге императора Николая I.

Часы простояли на своем месте почти сотню лет. Они спокойно пережили революцию и падение империи, рассказали в Гатчинском дворце. Но в 1941 году началась война.

Секретная операция в саду

Немцы стремительно наступали на Ленинград. Музейщики работали день и ночь. Но вывезти все экспонаты в эвакуацию просто не успели. Не хватало поездов и ящиков.

Тогда хранители музея пошли на отчаянный шаг. Они решили спрятать тяжелые бронзовые вещи прямо на территории дворца. Часы упаковали в прочный деревянный ящик.

Его тайно закопали в землю в Собственном саду. Сотрудники составили точные карты тайников и спрятали их.

Спасительная земля и работа реставраторов

В годы оккупации Гатчинский дворец сильно пострадал. Отступая, фашисты сожгли его и преврастили в руины. Но бронзовые часы выжили именно благодаря земле. Огонь до них не добрался.

В начале 1944 года Гатчину освободили. Осенью часы выкопали из тайника. От влаги металл покрылся плотным зеленым налетом. Мелкие хрупкие детали погнулись.

Реставраторам пришлось проделать ювелирную работу. Они смогли полностью восстановить шедевр и вернуть ему золотой блеск.

Где увидеть подлинник

Сегодня часы снова украшают музей. Их можно увидеть на юбилейной выставке «Семь историй сотворения мира». Выставка посвящена 50-летию с начала масштабного восстановления Гатчинского дворца.

Экспозиция работает до 8 ноября. Часы ждут посетителей на 3-м этаже Центрального корпуса, пишет Росбалт.

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