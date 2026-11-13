Беру стакан кефира и муку — жарю турецкие гёзлеме: лепёшки с сыром и зеленью, вкуснее чебуреков

Как приготовить турецкие лепешки гёзлеме

Любителям домашней выпечки стоит обязательно приготовить турецкие гёзлеме. Так называют тонкие лепешки с нежной начинкой из сыра и зелени. Лепешки имеют аппетитную корочку, при этом остаются мягкими. Духовка не пригодится, ведь готовятся они на обычной сковородке.

Что понадобится

Для теста: кефир - 1 стакан; мука - 300 г; подсолнечное масло - 1 столовая ложка; соль - ½ чайной ложки.

Для начинки: сулугуни - 200 г; сливочное масло - 30 г; петрушка - 1 пучок.

Приготовление

Смешайте кефир с подсолнечным маслом и солью. Добавьте муку, замесите тесто до однородности. Накройте его пленкой, дайте постоять примерно 20 минут.

Измельчите петрушку, сыр натрите на терке. Соедините ингредиенты для начинки.

Тесто поделите на четыре части, раскатайте до состояния лепешки. Выложите на одну половину начинку, прикройте второй частью и защипните края.

Нагрейте сковороду без масла, обжарьте каждую лепешку до румяности. На этой уйдет по 3-4 минуты с каждой стороны. Приготовленные гёзлеме стоит смазать маслом, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова впервые попробовала гёзлеме в Стамбуле во время отпуска. Лепешки настолько понравились, что автор начала делать их дома. Для гёзлеме подойдет и брынза.

Фото: Сгенерировано ИИ

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