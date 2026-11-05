До одури вкусные: жарю ароматные гренки без молока — завтрак с золотистой корочкой за 10 минут

Как приготовить вкусные гренки без молока

Гренки на завтрак принято готовить в молоке, но если вы не любите этот напиток, то можно заменить его сметаной. Кисломолочный продукт придает блюду особенно сливочный вкус, а консистенцию делает более густой.

Гренки получаются нежными внутри и хрустящими снаружи. Если добавить сыр, то получится еще вкуснее. На приготовление уйдет не более 10 минут.

Что понадобится

6 ломтиков батона, 2 куриных яйца, 1 чайная ложка сметаны, соль, сыр - по вкусу.

Приготовление

Смешайте яйца с солью, добавьте сметану. Обмакните ломтики батона в полученной смеси. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

Выложите хлеб на горячую поверхность, обжарьте до румяной корочки с каждой стороны. Можете посыпать гренки сыром и подождать его расплавления.

Подавайте гренки в горячем виде со сметаной, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова делает эти гренки сладкими, посыпает их сахарной пудрой после приговления. Также можно добавить немного корицы, тогда завтрак станет особенно ароматным и уютным.

Фото: Сгенерировано ИИ

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