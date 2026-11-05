«Броневая» навстречу: в Петербурге ведут проходку станции метро с двух сторон

На коричневой линии метро Петербурга кипит работа

Строительство новой станции петербургского метро выходит на новый виток: на участке Красносельско‑Калининской (коричневой) линии активно готовят площадку для «Броневой». Специалисты уже закрыли один этап и взялись за следующий — монтаж камеры и проходку тоннелей.

Что уже сделано на площадке

Метростроители завершили проходку подходного транспортного тоннеля, ведущего от перегонного тоннеля второго пути. Теперь сооружают монтажную камеру для укладчика — она нужна, чтобы дальше вести проходку с помощью механизированного комплекса.

Параллельно через шахтный ствол идёт проходка околоствольного двора увеличенного диаметра — 7,9 метра. Для работ используют укладчик СМ‑1009: уже смонтировано 12 колец из 47 запланированных.

Какой участок предстоит пройти

С помощью укладчика предстоит пройти тоннель диаметром 5,64 метра — он соединит строящийся объект с околоствольным двором шахты № 846. Особенность текущего этапа — встречная проходка: одновременно работают с двух сторон.

Такой подход заметно ускоряет подключение действующей шахты к активной фазе строительства станции. Это позволяет эффективнее использовать технику и быстрее переходить к основным этапам возведения «Броневой».

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