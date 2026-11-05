«Броневая» навстречу: в Петербурге ведут проходку станции метро с двух сторон

Строительство новой станции петербургского метро выходит на новый виток: на участке Красносельско‑Калининской (коричневой) линии активно готовят площадку для «Броневой». Специалисты уже закрыли один этап и взялись за следующий — монтаж камеры и проходку тоннелей.
Что уже сделано на площадке
Метростроители завершили проходку подходного транспортного тоннеля, ведущего от перегонного тоннеля второго пути. Теперь сооружают монтажную камеру для укладчика — она нужна, чтобы дальше вести проходку с помощью механизированного комплекса.
Параллельно через шахтный ствол идёт проходка околоствольного двора увеличенного диаметра — 7,9 метра. Для работ используют укладчик СМ‑1009: уже смонтировано 12 колец из 47 запланированных.
Какой участок предстоит пройти
С помощью укладчика предстоит пройти тоннель диаметром 5,64 метра — он соединит строящийся объект с околоствольным двором шахты № 846. Особенность текущего этапа — встречная проходка: одновременно работают с двух сторон.
Такой подход заметно ускоряет подключение действующей шахты к активной фазе строительства станции. Это позволяет эффективнее использовать технику и быстрее переходить к основным этапам возведения «Броневой».
Ранее «Городовой» рассказывал о том, что с 6 ноября в двух районах Петербурга ограничат движение.